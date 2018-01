Dopisujte se i sa 5% baterije

Pametni telefoni imaju ograničen vek trajanja baterije što se vremenom nadoknadilo dodavanjem većih baterija i brzog punjenja. Ipak, i dalje nam se dešava da dobijamo upozorenja o niskom procentu baterije što može da dovede do toga da neke opcije i aplikacije ne funkcionišu. Međutim, Die With Me, nova aplikacija nudi korisnicima prostor za ćaskanje kada njihovi telefoni imaju manje od pet odsto baterije.

S obzirom da Apple nudi jeftine zamene baterija i pravda se za usporavanje iPhone-a, dok Android može da pokaže koje aplikacije najviše troše vašu bateriju, ne iznenađuje pomisao da bi developer mogao da pristupi gubitku baterije na način koji je obojen crnim humorom. Uprkos čudnom nazivu, Die With Me, ima za cilj da vas poveže sa strancima širom sveta koji pate od istog problema – niskog procenta baterije na telefonu. Da biste se pridružili Die With Me aplikaciji, ne treba vam ništa više od korisničkog imena i omogućavanja aplikaciji da pročita status vaše baterije, a konverzaciju možete započeti samo kada baterija padne ispod pet odsto.

Aplikaciju Die With Me su kreirali belgijski developeri Dries Depoorter i David Surprenant, a dostupna je od 17. januara ove godine na iOS-u i Android-u. Ideja koja leži iza aplikacije jeste promovisanje oslobađanja od digitalnih veza u našim životima, pretvarajući ove tužne trenutke u pozitivne. “Želeli smo da učinimo nešto pozitivno u situaciji kada vam je baterija na niskom procentu”, rekao je Depoorter za Motherboard.

Zanimljivo je da se projekat promenio od Depoorter-ove prvobitne namere da to bude aplikacija za upoznavanje i ostvarivanje potencijalne romantične veze . “Imali smo ideju da napravimo aplikaciju za upoznavanje u kojoj možete pronaći nekog oko sebe sa niskim procentom baterije”, objasnio je on, “a kada se upoznate, baterija se isprazni, tako da možete da imate offline, stvaran razgovor.” Aplikacija je u razvoju od 2016. godine i sada je dostupna (nakon nekih kašnjenja sa iOS strane zbog Apple-ove borbe sa sopstvenim problemima sa baterijama) na App Store i Google Play prodavnici i spremna da razgovarate sa drugima koji su na ivici da budu izbrisani iz digitalnog prostora.

