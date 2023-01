DTF: Sa filma na tkaninu

U poslednjih pet-šest godina štampa na tekstilu doživljava veliki bum, ne samo na svetskom tržištu nego i kod nas. Upoznajmo najčešće primenjivani metod, DTF, Direct To Film.

U popularnost štampe na tekstilu uverili smo se prilikom posete FESPA sajmu u Minhenu. To je sajam posvećen, generalno, štamparskoj industriji. Bez preterivanja, najmanje 70 odsto izlagača je nudilo različita rešenja za digitalnu štampu na tekstilu, od desktop štampača A4 do industrijskih inkjet printera širine do četiri metra. Naravno da ni sito štampa, koja je najstarija tehnologija za štampu na tekstilu, nije izostavljena. Uključili su se mnogi poznati proizvođači printera (HP, Epson, ENCAD, Fuji) i izložili najnovija rešenja sa brzinom štampe do 200 m2 na sat. Ovde se ipak nećemo baviti industrijskim mašinama čija cena prelazi milion evra.

Najčešće korišćene tehnologije štampe na tekstilu kod nas su: sublimaciona štampa, direktna štampa na tekstilu DTG – Direct To Garment) i štampanje direktno na film (DTF – Direct To Film). Do pojave digitalne štampe za tekstil najčešće se koristila sito štampa. Ona je najjeftinija, ali je neisplativa za manje tiraže. Napretkom digitalne tehnologije, sito štampu je najpre nasledila sublimacija (najčešće se koristi za štampu na belim tekstilnim predlošcima, uglavnom od poliestera i za štampu na posebno pripremljenim šoljama), a onda i DTG štampa, kojom se dizajn štampa direktno na tekstil. Ova tehnologija ima i svojih nedostataka, jer je potrebna posebna priprema za podlogu na kojoj se štampa, pa ćemo ovde govoriti o procesu DTF štampe (direktna štampa na film).

Sve počinje od DTF štampača

DTF štampanje ne zahteva velika inicijalna ulaganja. Bez obzira na to da li ste već angažovani na jednom od postojećih procesa ili sa DTF štampom tek započinjete posao štampe na tekstilu, morali biste da investirate pre svega u DTF štampač, odnosno, kao što se često kaže, „DTF modifikovani štampač“. To su uglavnom inkjet štampači s rezervoarom za mastilo sa šest boja kao što su Epson L800, L805, L1800… koriste se Epson štampači jer je njihova inkjet tehnologija zasnovana na piezo glavama, za razliku od Canon i HP inkjet printera koji se baziraju na termalnoj inkjet tehnologiji. Izbor je pao na ove štampače prvenstveno zbog toga što oni već rade sa šest boja. Tako standardni CMYK rezervoari mogu da se koriste za CMYK DTF mastila, dok LC i LM rezervoari mogu da se pune belim DTF mastilima.

Valjci, koji se inače koriste za guranje lista papira, se uklanjaju kako bi se sprečilo razlivanje na belom sloju odštampanom na DTF filmu, pošto print izlazi mokar. Postoje i ozbiljniji (brži) Epson printeri koji rade sa osam boja, gde se umesto dve (LC i LM) četiri boje pune belim mastilom, što daje znatno bolji i gušći nanos belog sloja. Ti štampači su daleko kvalitetniji, brži i nude značajno duži vek eksploatacije.

Osim desktop printera formata od A4 do A2, koji štampaju iz tabaka (opciono iz rolne), postoje i namenski uređaji (pretežno, ako ne i isključivo, kineske proizvodnje, uglavnom dobrog kvaliteta), koji štampaju iz rolne različitih dimenzija i opremljeni su automatskim zaprašivačem s grejanjem (u daljem tekstu će biti objašnjeno zašto). Srce svih ovih printera su opet Epson-ove glave.

PET filmovi

U procesu DTF štampanja koriste se PET folije, filmovi različiti od onih koji se koriste u sito štampi. Oni imaju debljinu od oko 0,75 mm i bolje karakteristike prenosa. Rečeno jezikom tržišta, oni se često nazivaju DTF transfer filmovima. DTF folije su dostupne u obliku isečenih listova (koji se mogu koristiti za manji obim proizvodnje) i rolni (koriste se u komercijalnim aplikacijama).

DTF mastila su specijalno formulisana pigmentna mastila dostupna u cijan, magenta, žutoj, crnoj i beloj boji. Belo mastilo je posebna komponenta koja se nanosi automatski preko CMYK otiska kako bi posle kontaktnog prenosa na tekstil beli sloj bio na dnu

Druga klasifikacija PET folija je zasnovana na vrsti pilinga, odnosno skidanja folije, koji je neophodna nakon transfera. Na osnovu temperature, folije su ili tipa vrućeg (hot peel) ili hladnog skidanja (cold peel). Folije se proizvode u dve varijante, mat/mat površina i mat/sjaj površina. Nema između njih bitne razlike, ali je kod mat/sjaj varijante lakše odrediti na kojoj se strani štampa (uvek na mat). Kod mat/mat folije se događa da korisnik pogreši stranu, ali to ne znači da je film nepovratno uništen. Štampa se jednostavno ispere vodom, pa je posle sušenja moguća štampa na pravoj strani.

Lepak i mastila

DTF prah za štampanje je bele boje i deluje kao adhezivni materijal koji vezuje obojene pigmente u otisku za vlakna u tkanini. Postoje različite vrste DTF praha za topljenje koje se razlikuju po finoći zrna.

DTF mastila su specijalno formulisana pigmentna mastila dostupna u cijan, magenta, žutoj, crnoj i beloj boji. Belo mastilo je posebna komponenta koja se nanosi automatski preko CMYK otiska kako bi posle kontaktnog prenosa na tekstil beli sloj bio na dnu. Važno je napomenuti da je osnovni pigment za belo mastilo TiO2 (titanijum dioksid), koji ima veliku specifičnu težinu, a ostale komponente belog mastila su demineralizovana voda, alkohol, surfaktanti… Beli pigment zbog toga ima tendenciju sleganja (taloženja) na dnu, bilo bočice u kojoj je nalazi, bilo kartridža ili dampera na glavi štampača. Zato je preporučljivo da postoji neka vrsta cirkulacije i mešanja kako bi nanos bio uniforman. Za tu svrhu postoje različita rešenja, od ručnog mućkanja CISS rezervoara ili kartridža do automatskih sistema.

Štampač mora da bude u konstantnoj upotrebi, upravo zbog ove osobine belog mastila. Nije preporučljivo da printer bude neaktivan duže od sedam dana. Sa CMYK bojama nema takvih problema. Naravno i ovaj problem se rešava tako što se, ako se predviđa period neaktivnosti (selidba, godišnji odmor…), sistem ispere i napuni sredstvom za čišćenje glave. U takvom stanju printer može da bude neaktivan u dužem vremenskom periodu.

Softverska obrada je važan deo procesa. Karakteristike štampe, performanse boje mastila i konačni učinak štampe na tkanini nakon prenosa u velikoj meri zavise od softverskih podešavanja. Za DTF je neophodan specijalizovani RIP softver koji u jednom prolazu štampa CMYK i belu boju. Profilisanje boja, količina nanosa, rezolucija i drugi faktori koji doprinose optimizovanju rezultata štampe podešavaju se u RIP softveru.

Peć i presa

Peć za sušenje je mala industrijska peć koja se koristi za topljenje toplog praha koji se nanosi preko filma za prenos. Može se koristiti i presa za majice, ali je u režimu bez fizičkog kontakta, tako što se grejna ploča samo približi odštampanom uzorku na 5-15 mm. Sušenje, odnosno pečenje, traje tri do pet minuta na 160°C. Takođe se za ovaj deo procesa može koristiti i kuhinjska rerna, prethodno zagrejana na zadatu temperaturu.

Najmanje 70 odsto izlagača na FESPA sajmu u Minhenu nudilo je rešenja za digitalnu štampu na tekstilu, od desktop štampača A4 do industrijskih inkjet printera širine četiri metra

Presa se koristi uglavnom za prenošenje slike sa filma na tkaninu. Takođe se može koristiti za zagrevanje vrućeg rastopljenog praha na DTF filmu. Presovanje traje 15 sekundi na temperaturi od 140°C pod srednje jakim pritiskom (ovo nije kritičan deo procesa). Preporučljivo je da se između grejne ploče i otiska koji se prenosi na tekstil stavi tanka teflonska folija. Ako se koristi hot peel folija, ona se skida odmah nakon vađenja iz prese. Ako se koristi cold peel film, potrebno je sačekati par minuta da se film ohladi, a zatim ga polako odvojiti od tekstila. Pošto se otisak na tekstilu oseća pod rukom, potrebno je ubaciti ga u presu na još jedno grejanje (ovoga puta obavezno koristiti teflonsku foliju), da bi se print konačno sjedinio s tekstilom, posle čega je taktilni osećaj pod rukom daleko prijatniji.

Autor: Aleksandar Dimitrijević

