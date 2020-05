Džek Ma napustio SoftBank

SoftBank je ovih par nedelja doživeo nekoliko ozbiljnih udaraca od kojih retko ko može da se oporavi. Da li će se nakon ove krize vratiti u normalu, pitanje je. Ono što više zabrinjava jeste to što ih je napustio jedan od najvažnijih članova borda direktora, Džek Ma, vlasnik Alibabe.

Operativni gubitak 12,7 milijardi dolara

Do najgoreg gubitka ikada došlo se postepeno. Prvi zabrinjavajući podaci objavljeni su već krajem marta, kada je epidemija od Korona virusa tek počinjala da se širi Evropom i svetom. U ponedeljak su objavili da su pored istorijskih gubitaka morali da se oproste i od njihovog glavnog imena, a to je Džek Ma.

Osnivač Alibabe je odlučio da podnese ostavku u ponedeljak u glavnom odboru. On je na tom položaju bio 13 punih godina. Ostaje naravno i dalje direktor najveće kineske kompanije za e-trgovinu, Alibabe. On je samo još jedan u nizu onih koji napuštaju glavni odbor SoftBanka, i to posle odlaska milijardera Tadashia Ianaija, krajem prošle godine. Velika kriza zahvatila je i fond Vision u SAD-u, koji vredi oko 100 milijardi dolara, a pretrpeo je gubitke od oko 17,7 milijardi dolara. Vision fond je vlasnik Ubera, WeWork i drugih velikih startapova. Ovim fondom do sada je upravljao osnivač SoftBanka i izvršni direktor Masayoshi Son.

Izlazak Džek Ma iz SoftBanka neće proći neopaženo zbog njegove bliskosti sa osnivačem ovog fonda, Masayoshi Sonom, koji je u njegovu Alibabu još 2000. godine uložio 20 miliona dolara. Tih 20 miliona dolara je 2016. godine vredelo 60 milijardi, kada je Alibaba izašla na berzu po prvi put. Son je pre ove krize rekao kako svakog meseca večera sa Džekom, i da se nada da će ostati prijatelja tokom celog života.

