Elektromagnetno zračenje sa satelita, ometa pokušaje astronoma da proučavaju radio talase u svemiru.

SpaceX je dao značajan doprinos nedavnim projektima istraživanja svemira i astronomskim istraživačkim studijama, nedavno lansiranjem evropskog teleskopa Euclid.

Tim je otkrio radijaciju između 110 i 188 MHz sa 47 od 68 satelita Starlink

Međutim, nedavna međunarodna studija je otkrila da SpaceX-ovi Starlink sateliti emituju „nenamerno elektromagnetno zračenje“ koje ima štetan uticaj na polje radio astronomije. Glavni autor Federico Di Vruno rekao je da, iako su astronomi ranije teoretizirali o ovoj vrsti zračenja, najnovija zapažanja “potvrđuju da je merljiva”.

„Ova studija predstavlja najnoviji napor da se bolje razume uticaj satelitskih sazvežđa na radio astronomiju“, rekao je Di Vruno, kodirektor Centra Međunarodne astronomske unije za zaštitu tamnog i tihog neba od smetnji satelitskih sazvežđa (IAU CPS – International Astronomical Union’s Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference).

Tim naučnika, svi članovi CPS-a, koristio je teleskop niske frekvencije (LOFAR – Low Frequency Array) u Holandiji da bi posmatrao niskofrekventne talase sa 68 Starlink satelita koje je napravio SpaceX.

Elektromagnetno zračenje se razlikuje od komunikacionih prenosa, koji su do sada bili primarni fokus radioastronoma zbog njihove sposobnosti da prevaziđu astrofizičke izvore. Sada, novi nekomunikacioni izvori dodaju dodatnu složenost pitanju.

„Odsustvo jasne regulative“

Koautor Cees Bassa sa Holandskog instituta za radio astronomiju rekao je da je tim otkrio radijaciju između 110 i 188 MHz sa 47 od 68 satelita Starlink. „Ovaj frekventni opseg uključuje zaštićeni opseg između 150,05 i 153 MHz posebno dodeljen radioastronomiji od strane Međunarodne unije za telekomunikacije“, objasnio je Basa.

Ali SpaceX tehnički ne krši nikakva pravila, jer sateliti kao što je Starlink nisu obuhvaćeni nijednim međunarodnim propisom, napominje Basa. Ovo je u suprotnosti sa zemaljskom opremom, koja je regulisana strogim pravilima za sprečavanje smetnji između obližnjih uređaja.

„Naše simulacije pokazuju da što je konstelacija satelita veća, to ovaj efekat postaje važniji kako se radijacija sa svih satelita sabira“, dodao je koautor Benjamin Vinkel sa Instituta Maks Plank za radio astronomiju u Nemačkoj.

„To nas čini zabrinutim ne samo zbog postojećih satelitskih konstelacija, već još više zbog planiranih – kao i zbog odsustva jasne regulacije koja štiti radioastronomske opsege od neželjenog zračenja”.

Važno je napomenuti da SpaceX nije jedina kompanija čiji sateliti emituju elektromagnetno zračenje. Starlink sateliti su izabrani kao predmet ove studije zbog njihove široko rasprostranjene dostupnosti, ali su verovatno krive i druge velike satelitske konstelacije.

Autori studije, objavljene u časopisu Astronomi & Astrophisics, sada su u “bliskom kontaktu” sa SpaceX-om, koji je već uveo izmene u svoju sledeću generaciju satelita kako bi ublažio uticaj ovih nenamernih emisija na astronomske projekte.

„Verujemo da rano prepoznavanje ove situacije daje astronomiji i velikim operaterima sazvežđa priliku da proaktivno rade zajedno na tehničkim ublažavanjima, paralelno sa neophodnim diskusijama za razvoj odgovarajućih propisa“, dodao je koautor Đula Joža.

Izvor: Siliconrepublic

Podelite s prijateljima

Tweet