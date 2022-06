Elon Musk i velika kripto-prevara

Elon Musk bi mogao da se suoči s ozbiljnom tužbom, a zbog toga što se sumnja da je bio umešan u manipulacije koje su u vezi s Dogecoin kriptovalutom.

Izvršni direktor kompanije Tesla je krajem 2021. otkrio zašto voli Dogecoin, te je pokušao da objasni komplikovan odnos s ovom kriptovalutom. Dogodilo se da je jedan od kreatora Doge valute na Twitteru objasnio da nije „veliki obožavalac Bitkoina“, jer ovaj služi da stvara nove bogataše. Dodao je da je njegov cilj da gradi, zarađuje i da se zabavlja, ne da podržava kriptovalute koje daju moć nekim novim silnicima.

Musk je reagovao na ovaj tvit i požurio da kaže kako je upravo to razlog što se zalaže za Dogecoin. U to vreme je rasprava da li su blockchain i Bitkoin zaista decentralizovani trajala već neko vreme, pa su neki tvrdili da njima upravlja mala grupa pojedinaca i kompanija. Prema poslednjoj studiji američkog Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja to nije daleko od istine, budući da se zaključilo da najbogatijih deset hiljada vlasnika Bitkoina drži pet miliona Bitkoina, što je 232 milijarde dolara.

Izgleda da ni Dogecoin nije daleko od toga, a u problem su umešani Musk, te njegove kompanije Tesla i SpaceX. Preti im tužba koja bi mogla da ih košta neverovatnih 258 milijardi dolara, a sve zbog Dogecoin valute. Tužbu je pokrenuo Keith Johnson, koji tvrdi da su Musk, SpaceX i Tesla deo velike piramidalne šeme koja je napravljena da bi se kontrolisala vrednost Dogecoin kriptovalute.

Musk bi mogao da izgubi mnogo, posebno ako se ima u vidu da ovo nije jedini problem s kojim se trenutno suočava. Tužitelj tvrdi da je Musk iznosio lažne informacije, što je mnoge navelo da pomisle da će kriptovaluta koja je počela kao mim jednog dana zaista nešto vredeti. Johnson tvrdi da Doge ne vredi ništa i traži 86 milijardi dolara kao odštetu za gubitke koje je pretrpeo zbog Muskovih spekulacija. Traži i da se zabrani promovisanje ove kriptovalute.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet