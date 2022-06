Upoređivanje popularnih browser-a kako biste pronašli najbolji izbor za Windows

Google Chrome je broj jedan browser sa najvećom bazom korisnika, Microsoft Edge je drugi, a Firefox treći.

Nije lako odgovoriti na pitanje koji je browser najbolji

Postoje i drugi „indi“ projekti, kao što je Vivaldi, koji se trude da poremete tržište nudeći više jedinstvenih karakteristika. Nisu toliko popularni kao Edge ili Firefox, ali njihove mogućnosti i brzi tempo razvoja čine ih vrednim pokušaja.

Koji je od ova četiri browsera najbolji za korišćenje na Windows-u? Odgovor na to pitanje je težak, ako ne i nemoguć. Svaki korisnik ima svoje preferencije, ukus, potrebe i hardversku konfiguraciju. Ono što je najbolje za jednog neće raditi posao za drugog. Ovaj članak razmatra četiri popularna browsera, upoređuje njihove neobrađene performanse i ispituje prednosti i nedostatke da bi se pronašao najbolji. Testirani su Chrome, Edge, Firefox i Vivaldi na dva sistema sa AMD i Intel procesorima. Imajte na umu da se performanse na vašem sistemu mogu malo razlikovati u zavisnosti od toga koliko je vaš hardver moćan. Prosečnog potrošača verovatno nije briga koliko poena njihov browser dobije u Jetstream benchmark-u ili sličnim testovima. Ipak, neobrađene vrednosti performansi su dobar pokazatelj kako browser rešava zahtevne zadatke.

S obzirom da web lokacije postaju sve komplikovanije, a web aplikacije popularnije, brze performanse JavaScripta su ključ za zadovoljavajuće iskustvo. Jetstream 2 je kompleksni benchmark koji meri performanse u web aplikacijama. Browser koji se brzo pokreće, brže izvršava kod i radi glatko dobija veći rezultat. U Jetstream 2, svi browseri zasnovani na Chromium-u dobili su manje-više identične rezultate. Međutim, Firefox radi znatno lošije, a njegova nesposobnost da drži korak sa Chromium-om može biti primetna u svakodnevnom pregledanju. Motionmark je još jedan benchmark koji pokazuje dominaciju Chrome-ovog Blink motora nad drugim motorima.

Ovaj benchmark testira sposobnosti browsera da prikaže složenu grafiku i efekte koji postaju sve popularniji. Chrome je pokazao najbolji rezultat, Edge je bio drugi, Vivaldi treći, a Firefox je završio četvrti sa znatno nižim rezultatom. Na Intel mašini, svi Chromium browseri su dobili slične rezultate. Treći test meri odzivnost u web aplikacijama. Što je veći rezultat, bolje je vaše iskustvo kada pokrećete web lokacije i web aplikacije. Na AMD-u, Firefox pobeđuje i Edge i Vivaldi i stoji na istom nivou kada se testira na računaru zasnovanom na Intel-u. Chrome je završio prvi sa poraznom dominacijom nad svojim konkurentima na oba sistema. Poslednji test bio je manje naučni, a više iskustveni i bliže realnosti.

Pokrenuto je deset web stranica (YouTube video, prodavnice, velike stranice sa dokumentacijom i web lokacije sa složenim animacijama) da bismo videli koliko RAM-a svaki browser troši. Opet, rezultati su bili pomalo iznenađujući. Suprotno popularnom verovanju, Chrome nije bio browser koji je najviše gladan RAM memorije. U stvari, trošio je 350MB manje memorije od Edge-a i 10MB manje od Firefox-a. Vivaldi je iznenadio najboljom efikasnošću RAM-a: bilo mu je potrebno samo 960 MB RAM-a za prikaz svih deset tabova. Vredi napomenuti da Microsoft Edge ima funkciju za zamrzavanje neaktivnih tabova kako bi se smanjila potrošnja RAM-a. Sleeping Tabs u Edge-u mogu da uštede oko 30-40 MB RAM-a po tabu, ali testiranje nije pokazalo značajne uštede nakon što je devet tabova prebačeno u stanje mirovanja.

Dakle, Chrome je najbolji, zar ne? Ne baš. Iako je teško zanemariti konstantno bolje sirove performanse Chrome-a, superiornu kompatibilnost i najbolje u klasi mogućnosti za više platformi, Google-ov browser zaostaje za svojim konkurentima u nekoliko drugih aspekata. Firefox je bolji izbor ako ste spremni da menjate performanse za privatnost. Možda ćete naići na loše dizajnirane web lokacije koje ne idu dobro sa Firefox-om, ali druge se pokreću bez značajnih problema, iako ponekad primetno sporije. Takođe, Firefox je vaš najbolji prijatelj ako podržavate otvoreni web i želite da se oslobodite Chromium-ove dominacije. Ovo poslednje je nesrećni razlog zašto Firefox i Apple-ov Safari tako teško prate Chrome, Edge, Vivaldi i druge browsere zasnovane na Chromium-u. Većina programera fokusira svoje napore na optimizaciju za Chromium i ponekad zanemaruju alternative.

Na sreću, Google, Microsoft, Apple, Mozilla i drugi nedavno su najavili zajednički napor da poboljšaju interoperabilnost i obezbede da korisnici dobiju isto iskustvo na svim browserima. Nadamo se da će ova inicijativa dati pozitivne rezultate. Do tada, Firefox ostaje pristojan browser sa velikim „ali“. Microsoft Edge ima nekoliko zgodnih funkcija koje olakšavaju preporuku. Na primer, Startup Boost u Edge-u omogućava da se browser odmah pokrene. Edge takođe ima verovatno najbolji menadžer lozinki za više platformi u klasi. Druge značajne karakteristike uključuju alate za optimizaciju performansi, pomoćnika za kupovinu, kolekcije, sleeping tabs i mnoge druge. Još jedna stvar koju vredi istaći je da Edge ima verovatno najlepši korisnički interfejs na Windows-u. Naravno, browser ne birate zbog njegovog izgleda, ali Chrome počinje da se oseća kao da programeri jednostavno ne mare za vizuelne efekte. Sa druge strane, neki tvrde da je browser previše naduvan, plus svi mrze prakse koje su neprijateljski nastrojene prema korisnicima a od kojih Microsoft odbija da odustane. I, uprkos tome što nema neke od kontroverznih delova Chrome-a, Microsoft Edge i dalje prikuplja mnogo vaših podataka i nervira vas „preporukama“ za oglase.

Vivaldi je još jedan Chrome derivat koji pokušava da kombinuje najbolje od svega. Stavlja privatnost u fokus i pruža impresivnu količinu prilagođavanja. Ovo poslednje može postati mali problem za nepripremljenog korisnika jer je previše lako izgubiti se u Vivaldijevim džunglama podešavanja. Ipak, ako ste spremni da uložite neko vreme u kroćenje Vivaldija, imaćete solidan browser koji nudi jedinstvene karakteristike bez kompromisa u pogledu performansi ili kompatibilnosti. Naravno, Vivaldi nije savršen. Na primer, ne postoji verzija za iOS, a neke od njegovih karakteristika su znatno lošije u poređenju sa Chrome-om ili Edge-om (prevod stranica, na primer). Na kraju, odabir najboljeg browsera za Windows znači pronalaženje ravnoteže između funkcija, privatnosti i performansi.

Nije tako teško razumeti zašto je Chrome toliko popularan. To je brz i pouzdan browser koji obavlja posao. Za običnog korisnika, veće brzine učitavanja i kompatibilnost bez izuzetaka važniji su od privatnosti. Ako imate malo više standarde privatnosti, možete razmotriti Edge ili Vivaldi. I jedno i drugo će vam pružiti više nego zadovoljavajuće, plus dobićete neke korisne funkcije i mogućnosti za produktivnost. Konačno, Firefox je najbolji izbor za one koji više cene privatnost i softver otvorenog koda od performansi.

Izvor: Neowin

Podelite s prijateljima

Tweet