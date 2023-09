Epic poklanja dve odlične igre: Avanture u nacrtanim svetovima

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to The Forest Quartet i Out of Line. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 28. septembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Forest Quartet je igra u kojoj članovi benda traže mrtvu pevačicu. Napravljena je kao zagonetka-avantura, a cilj je da se svi okupe i održe oproštajni koncert. Potraga počinje u mračnoj šumi. Igrač ima zadatak da reši zagonetke, sklopi slagalice, da se pozabavi emocijama muzičara i pomogne im da prebole smrt koleginice.

Out of Line takođe sadrži gomilu zagonetki, a prati Sana koji pokušava da utekne iz Fabrike. Ono što je pre bilo dom sada je zatvor, a priča se odvija u misterioznom svetu. Detalje nam otkrivaju različiti likovi koji žive u zarobljeništvu – žuta kocka ih budi svaki dan, a ceo život im se svodi na posao. Oslobođenje je zato neophodno.

Ljubitelji igara koje traže snalažljivost, ali i oni koji vole zagonetke i neobične svetove, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – The Forest Quartet inače košta oko 9 evra, a Out of Line oko 8 evra.

