Epson rešenja za upravljanje dokumentima

Kada govorimo o skenerima, često zaboravljamo da su oni u velikom broju slučajeva suštinski deo poslovanja. Skeneri su mesto gde fizičke informacije postaju upravljivi, bezbedan digitalni sadržaj. Za razliku od sličnih, Epson-ova rešenja omogućavaju ne samo menadžment dokumenata već i daleko viši nivo sigurnosti gde je gotovo nemoguće zagubiti važan dokument bez traga, podižući tako nivo zaštite podataka u kompanijama na jedan potpuno novi nivo.

Epson je razvio najsveobuhvatniji asortiman skenera na tržištu kako bi zadovoljio promenljive zahteve između sektora, omogućavajući snimanje visokokvalitetnih slika i dokumenata lakše i brže. Uz rešenja kompanije Epson, kao što su DS-530, DS-770 i DS-730N, možete vrlo lako skenirati, konvertovati i distribuirati sve potrebne informacije unutar vaše organizacije. Iskoristite prednosti naprednih funkcija snimanja dokumenata koje omogućavaju neprimetno skladištenje visokokvalitetnih skenova tokom definisanog radnog procesa, od jednostavnih sistema za arhiviranje dokumenata do usluga u cloud-u i DMS rešenja.

Raznovrsni modeli

Model DS-530 je brz i efikasan dupleks skener u boji, inteligentan izbor za upravljanje poslovnim dokumentima koji nudi performanse i svestranost svetske klase. S mogućnošću skeniranja do 35 stranica u minutu ili 70 slika u minutu, nudi širok spektar opcija za rukovanje medijima koje omogućavaju brzo skeniranje, indeksiranje, skladištenje i deljenje dokumenata koji su od ključne važnosti za poslovanje.

Zbog potrebe za efikasnom automatizacijom širokog spektra procesa prisutnih u kancelarijama i okruženjima koja su okrenuta klijentima, ovi skeneri su dizajnirani da pojednostave vođenje evidencije, dok istovremeno pružaju visok nivo bezbednosti, pouzdanosti i skalabilnosti. Visok kvalitet skeniranja od 300 dpi prate i funkcije, kao što su automatsko isecanje veličine, automatska korekcija iskošenja (tvrda ivica) i smanjenje klizanja u boji, koje sprovodi dvojezgarni CPU sa ugrađenim hardverskim ubrzanjem. Uz sve to, napredne funkcije, kao što su prepoznavanje bar-kodova i Zonal OCR mogućnosti, omogućavaju brzo odvajanje dokumenata i lako imenovanje datoteka.

S druge strane, model kao što je DS-730N omogućava da povežete svoje poslovanje sa ovim pristupačnim i visokoefikasnim samostalnim mrežnim skenerom. U pitanju je odličan izbor za upravljanje poslovnim dokumentima, koji nudi opciju skeniranja na odvojene lokacije odeljenja ili individualne naloge, samo pritiskom na dugme, omogućavajući vam da skenirate, konvertujete i distribuirate informacije unutar vaše organizacije. Sa ograničenim kancelarijskim prostorom, smanjivanje broja uređaja koje zaposleni koriste je ključno. Pomoću ugrađenog LCD ekrana u boji od 1,44 inča, zaposleni mogu odabrati aktivnost i poslati dokumente na tačno odredište, čineći digitalne datoteke dostupnim u odeljenjima i drugim kancelarijama. Ovaj model podržava skeniranje direktno u e-mail, folder, FTP, SFTP, cloud ili određene Microsoft aplikacije pritiskom na samo jedno dugme.

Za kancelarije i okruženja gde je potrebno robusno, svestrano i pouzdano rešenje tu je model DS-770 koji pruža skeniranje visokog kvaliteta do 45 ppm ili 90 ipm, plus poseduje ADF za do 100 stranica. Uključeni TWAIN i ISIS drajveri obezbeđuju laku integraciju s postojećim profesionalnim sistemima za upravljanje dokumentima, dok maksimalni dnevni radni ciklus do 5.000 listova nudi dodatnu pouzdanost za radne grupe. DS-770 skenira na mrežne diskove, efikasno snimajući bitne dokumente na njihovo odredište. DS-770 je definitivno model koji može pomoći svakoj kompaniji da zadrži kontrolu nad kritičnim informacijama, poboljša kvalitet poslovnih odluka i poveća operativnu i procesnu efikasnost.

Sveobuhvatna rešenja

S modelima koji značajno smanjuju broj koraka potrebnih za snimanje i skladištenje dokumenata, dok podržavaju širok spektar aplikacija u brojnim sektorima i poslovnim okruženjima, Epson ima skener koji odgovara svim potrebama. Kompletan menadžment dokumenata, uz brzu štampu i skeniranje nikad nije bio dostupniji svakoj kancelariji, a pomenuti najnoviji modeli dokazuju da takva rešenja ne moraju biti niti komplikovana, niti skupa, što dodatno opravdava investiciju.

Naravno, na kraju ne treba zaboraviti i uticaj na životnu sredinu, možda često poslednju stavku na mnogim listama, ali sigurno jednu od najbitnijih u poslednje vreme.

Korisna adresa: Epson.rs

