Epson: Tehnologija u službi dizajna

Kompanija Epson posvećena je društvenoj odgovornosti i podsticanju mladih talenata i zato je nedavno počela da sarađuje sa Školom za dizajn iz Beograda. O toj akciji i planovima Epson‑a u Srbiji i regionu razgovarali smo s Markom Đurićem, business account menadžerom za balkansku regiju za LFP i BS uređaje u toj kompaniji.

Da li Epson pomaže mlade talente na globalnom nivou ili je saradnja sa školom akcija lokalnog karaktera?

Na svetskom nivou, Epson je veoma društveno odgovorna kompanija. Naša posvećenost društvenoj odgovornosti seže od podsticanja mladih talenata do čitavih kampanja posvećenih održivosti poslovanja i, što je još važnije, ekološkoj održivosti, kao što je Epson‑ova „Zelena vizija 2050“. Što se tiče same saradnje sa Školom za dizajn iz Beograda, akcija jeste lokalnog karaktera, ali mi, kao kompanija, trudimo se da prepoznamo i podstičemo talenat na globalnom nivou. Od podsticanja studenata i učenika pa do direktne podrške karijerama mladih kreativaca, kao što je Richard Quinn, čije su modne kreacije bile centralni deo svetske turneje pop zvezde Ledi Gage, a urađene su na tekstilnom Epson SureColor štampaču SC‑F9200. Štaviše, upravo smo postali deo organizacije CSR Europe, u svojstvu korporativnog člana, čime kao kompanija dodatno osnažujemo svoju posvećenost i usmerenost na korporativnu društvenu odgovornost (CSR), kako u Evropi tako i na globalnom nivou. Saradnja sa Školom za dizajn pripada lokalnom nivou, ali apsolutno se uklapa u filozofiju, kulturu i misiju onoga što Epson želi da postigne na globalnom nivou.

Kako je došlo do saradnje Škole za dizajn i Epson‑a, i koja je glavna vrednost za školu, učenike i, naravno, vašu kompaniju?

Za nas je najveća vrednost prilika da pomognemo mladim talentovanim ljudima i pokažemo im najbolja rešenja za njihov dalji napredak u karijeri i obrazovanju. Što se tiče učenika, nadamo se da će uz Epson tehnologije moći da sve svoje ideje realizuju i sve svoje znanje primene u realnim situacijama. S našom tehnologijom, učenici Škole za dizajn imaju neograničene mogućnosti štampanja – od sublimacione tehnologije za štampu na različitim materijalima, poput tekstila, metala, drveta, keramike, pa nadalje. Epson pomaže učenicima da svaku svoju zamisao realizuju do kraja i dođu do gotovog dela.

Na taj način učenici već tokom školovanja stiču neku vrstu prakse i upoznaju se kako sa alatima, tako i s tržištem?

Učenici Škole za dizajn, kao što smo videli na Sajmu Grafima, mogu mnogo toga da dobiju korišćenjem naših proizvoda. Asortiman koji je prikazan na tom sajmu (štampači sa sublimacijom boja, štampači za tekstil, štampači velikih formata itd.) jasno ukazuje na to da Epson u svom portfoliju ima kompletna rešenja koja će učenici koristiti na svom profesionalnom putu. Naravno, oni će biti u prilici da se upoznaju s načinima štampe i tehnologijama i već tokom školovanja steknu dodatno praktično znanje koje će im mnogo značiti tokom daljeg razvoja. Mislimo da je od ključnog značaja da se, pored zvaničnog dela obrazovanja, učenici upoznaju sa svim alatkama, tehnologijama i mogućnostima koje im Epson‑ovi proizvodi nude kako bi na najbolji način ostvarili svoje ideje.

Koji su bitni modeli za dizajnere?

Naš širok asortiman uređaja prilično je veliki da bismo nabrajali sve modele. Tu su štampači velikog formata (LFP porodica uređaja), među kojima bismo istakli, pre svega, signage štampače – za štampu reklamnih materijala velikog formata na raznim materijalima, štampače za tekstil, čija primena zahvata kako male segmente tržišta, tako i velike projekte. Kao možda najvažnije za učenike u ovom stadijumu njihovog profesionalnog razvoja, istakli bismo Epson‑ovu tehnologiju za štampanje umetničkih dela i fotografija. Naši štampači na ovom polju pružaju vrhunski kvalitet i odstranjuju svaku mogućnost da ideje ovih mladih talentovanih ljudi budu kompromitovane tehničkim aspektom njihovog stvaralaštva.

www.epson.eu

(Objavljeno u PC#248)

