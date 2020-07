ESPN Plus će poskupeti u avgustu

ESPN je objavio da će njihov servis ESPN+ dobiti povećanje pretplate za 1 dolar, na ukupno 5,99 dolara mesečno. Ovim povećanjem će osnovna cena za ovu Diznijevu sportsku striming aplikaciju biti ista kao i osnovna verzija Hulua.

Povećanje cena samo za mesečne pakete

Povećanje cene primenjivaće se samo za mesečnu pretplatu na ESPN+. Godišnja cena od 49,99 dolara ostaće nepromenjena. Postojeći mesečni pretplatnici će moći da zadrže naknadu od 4,99 dolara u periodu od godinu dana, pre nego što pređu na 5,99 dolara. Disney je za sada odbio da komentariše ovu odluku.

Servis ESPN+ pokrenut je u aprilu 2018. godine, a smešten je u glavnoj Disney ESPN aplikaciji. Poput Disney Plus i Hulu servisa, i ESPN+ predstavlja osnovni stub Diznijeve striming strategije. U martu 2019. godine imali su oko 2,2 miliona korisnika, dok je taj broj do marta 2020. godine porastao na 7,9 miliona. Rast je usledio nakon što je Disney lansirao paket od 12,99 dolara koji uključuje ESPN+, Hulu i Disney Plus.

Izvor: The Verge

