Evo kako možete da preuzmete Windows 7 sa zvanične Microsoft web lokacije

Windows 7 je bio veliki hit za Microsoft jer je promenio ceo korisnički interfejs, čineći ga naprednijim i lakšim za korišćenje.

U 3 jednostavna koraka

Nakon Windows 7, Microsoft je pokrenuo još četiri operativna sistema, a to su Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 i nedavno Microsoft 11. Ali neki korisnici još uvek nisu preboleli Windows 7. Nažalost, Microsoft je prestao da nudi Windows 7 2020. godine, ali je bio dostupan na recovery stranici, i to do 2021.

Sada, oni koji žele da preuzmu Windows 7 mogu da ga preuzmu sa određenih linkova, koje možete naći u izvornom tekstu. Oni su potpuno bez virusa i zvanični su linkovi, jer su direktno sa Microsoft-ovog servera.

Pratite ove korake da biste preuzeli i instalirali Windows 7 na svoj računar:

Korak 1 – Preuzmite Windows 7

Korak 2 – Napravite butabilni USB

Nakon što ga preuzmete, Rufus se može koristiti na vašem računaru za proizvodnju butabilnog USB-a za Windows 7. Windows 7 podržava i GPT i MBR stilove particija za one koji to možda ne znaju. Ako planirate dvostruko pokretanje Windows 7 sa drugim operativnim sistemom, obavezno izaberite GPT jer je to savremeni standard koji podržava UEFI režim. Na starijim računarima treba da izaberete „MBR“.

Korak 3 – Instalirajte Windows 7

Instalirajte Windows 7 sa stranice „Download“ i pokrenite ga na računaru.

Izvor: Digit.in

