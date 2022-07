Evo kako možete da sačuvate stari laptop instaliranjem Chrome OS Flex-a

Nije prijatno gledati kako nekada voljeni laptop (ili desktop) računar polako zastareva, jer postaje suviše star i umoran da bi mogao da prati zahteve modernog računarstva.

Google je sada obezbedio opciju za stare mašine u obliku Chrome OS Flex-a

Chrome OS Flex je standardni Chrome OS koji radi na Chromebook-ovima, u obliku koji možete da instalirate i na računarima koji nisu Chromebook-ovi. Ideja je da lagani operativni sistem neće opteretiti vaš stari uređaj u istoj meri kao Windows ili macOS. To je u suštini samo web browser, a vaš laptop ili desktop će imati novi život. Trebalo bi da vas upozorimo da je ovaj projekat u veoma, veoma ranoj fazi: Google kaže da je u režimu „early access“ i da je „još uvek nestabilan“ u ovom trenutku. Kao rezultat toga, trebalo bi da očekujete neko čudno ponašanje i greške – u ovom trenutku, ovo je zaista nešto što možete probati na laptopovima kojih biste se i onako rešili.

Google ima listu modela računara koje planira da sertifikuje za Chrome OS Flex. Takođe je objavio neke minimalne zahteve za operativni sistem: Intel ili AMD x86-64-bitni kompatibilan uređaj, sa najmanje 4 GB RAM-a i 16 GB prostora za skladištenje, sa mogućnošću pokretanja sa USB drajva.

Ako vaš Windows ili macOS uređaj ispunjava te zahteve, možete da isprobate Chrome OS Flex. Ipak, budite sigurni da vam laptop više nije potreban u trenutnom stanju i da ste sve važne podatke na njemu premestili negde drugde pre nego što to pokušate. Ista ograničenja koja važe za Chrome OS važe i za Chrome OS Flex – nećete moći da pokrenete pune desktop aplikacije, na primer, a softver će podrazumevano čuvati fajlove u cloudu. Međutim, možda ćete otkriti da ima sve što vam je potrebno, a to znači da možete nastaviti da koristite postojeći hardver.

Napravite Chrome OS Flex instalacioni drajv

Pronađite USB drajv kapaciteta 8 GB ili više i skinite sve fajlove koji su vam potrebni pre nego što nastavite. Uključite ga u Chromebook, Windows PC ili Mac (ne mora nužno da bude laptop na koji instalirate Chrome OS Flex), a zatim posetite Chrome web prodavnicu: Pronađite Chromebook Recovery Utility, kliknite na Add to Chrome i zatim Add extension. Kada se taj proces završi, pokrenite utility program: trebalo bi da ga pronađete tako što ćete kliknuti na dugme ekstenzije na Chrome toolbaru. Prođite kroz setup wizard koji se pojavljuje na ekranu i kada se od vas zatraži da identifikujete svoj Chromebook, izaberite Select a model from a list. Opcije koje želite su Google Chrome OS Flex za proizvođača i Chrome OS Flex (Developer-Unstable) za proizvod. Takođe ćete morati da izaberete USB drajv koji želite da koristite, a zatim se može kreirati instalacioni drajv. Softveru je potrebno nekoliko minuta da preuzme potrebne fajlove i instalira ih na USB drajv, a videćete poruku kada možete da izvadite drajv iz njegovog porta. Sledeća faza je postavljanje i pokretanje Chrome OS Flex-a na vašem starom laptopu.

Instaliranje Chrome OS Flex-a

Možda je najteži deo instaliranja Chrome OS Flex-a otkriti kako da pokrenete računar sa USB drajva koji ste upravo kreirali. Na Mac-u držite pritisnut taster Option dok se računar ponovo pokreće; na Windows računarima, ključ koji vam je potreban je obično F2, Esc ili Del (uputstvo za upotrebu ili brza pretraga na webu bi trebalo da vam pomogne ako niste sigurni). Izaberite USB drajv kao uređaj za pokretanje i trebalo bi da vidite ekran koji vam želi dobrodošlicu u CloudReady — tehnologiju koja se koristi za primenu Chrome OS Flex-a. Kliknite na Get started i tada imate dve opcije: Try iz first, omogućava vam da isprobate Chrome OS Flex bez brisanja bilo čega sa starog računara. Možete se uveriti da sve funkcioniše kako treba u pogledu ekrana i perifernih uređaja, ali nećete dobiti sve funkcije operativnog sistema (nećete dobiti automatska ažuriranja, na primer). Izaberite Install CloudReady 2.0 umesto Try first i Chrome OS Flex će biti u potpunosti instaliran, brišući sve što je već na računaru. Kada vidite poruku koja označava da je proces završen, izvadite USB drajv, ponovo pokrenite računar i možete da počnete da koristite Chrome OS Flex. Kao i na standardnom Chromebook-u, od vas će biti zatraženo da se prijavite pomoću Google naloga da biste započeli.

Izvor: Gizmodo

Podelite s prijateljima

Tweet