Facebook imao problem zbog promene konfiguracije servera

Facebook i Instagram su imali problema u radu veći deo dana u sredu, a sada znamo zašto. Prema rečima iz Facebook-a, prekid je rezultat promene konfiguracije servera. Gigant društvenih mreža je rekao da je taj problem od tada sređen i da su svi njegovi proizvodi i usluge ponovo dostupni. „Veoma nam je žao zbog neugodnosti i cenimo strpljenje svakog našeg korisnika“, rekli su iz kompanije.

Prestanak rada, koji je zadesio glavni Facebook servis, kao i usluge u njegovom vlasništvu Instagram i WhatsApp, trajao je skoro 14 sati, navodi CNN. DownDetector, sajt koji omogućava korisnicima da prijave kada usluga ne radi, počeo je da prima lavinu prijava počevši od 12:01 po vremenu istočne obale SAD-a. Sajt je primao hiljade izveštaja vezanih za probleme svakog sata od korisnika širom sveta, dostigavši pik od 12.000 prijava oko 21h po lokalnom vremenu.

Facebook se prvi put javno pozabavio pitanjem u sredu popodne, priznajući u tvitu da „neki korisnici trenutno imaju problema s pristupom Facebook-ovoj familiji aplikacija.“ Kompanija je takođe brzo odbacila zabrinutost da je prekid u radu bio rezultat DDoS napada. Priznanje je došlo u 13:49 po lokalnom vremenu, i bilo bi 11 sati dok se pitanje konačno ne reši. U 12:41 po lokalnom vremenu u četvrtak ujutru, Instagram je potvrdio da je ponovo na mreži preko Twitter-a.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We’ve now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.

— Facebook (@facebook) March 14, 2019