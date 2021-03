Film o roveru koji je zaspao na Marsu

Dok se NASA bavi novom marsovskom misijom, jedan dokumentarni film u fokus stavlja jedno starije vozilo – rover koji je na Crvenu planetu stigao još daleke 2004. godine.

U pitanju je Opportunity, rover kojeg iz milošte zovu i Oppy. Ostao u funkciji mnogo duže nego što se očekivalo, sve do 10. juna 2018. godine – kada je peščana oluja okupirala celu Crvenu planetu. Sezonske peščane oluje na Marsu su uobičajena stvar, te sprečavaju sunčeve zrake da stignu do površine planete, što može da potraje i po nekoliko zemaljskih nedelja. Oluja koja se dogodila u junu 2018. godine potrajala je nekoliko meseci i jačinu sunčevih zraka smanjila na samo 0.002% od uobičajene. Budući da se Opportunity oslanjao na solarnu energiju kako bi funkcionisao, nije uspeo da izdrži ovaj period, pa se na kraju potpuno ugasio.

Opportunity je sa posadom na Zemlji poslednji put komunicirao 10. juna 2018, kada je poslao informacije o problemima koje ima u vezi sa napajanjem. To je dovelo do vanrednog stanja, budući da su naučnici razumeli da rover ne dobija dovoljno energije koja mu je neophodna za obavljanje osnovnih funkcija. Kada je NASA 12. juna pokušala da ponovo komunicira sa vozilom, nije bilo odgovora, pa su došli do zaključka da je rover ostao bez energije i ušao u uspavani mod.

Good Night Oppy je dokumentarni film koji priča o roveru sa Zemlje koji nije „planirao“ da prevali tolike razdaljine, budući da se misija od 90 dana pretvorila u putovanje od skoro 15 godina. Poslednja panorama koju je Opportunity poslao na matičnu planetu ilustracija je za to šta je sve rover postigao u „dalekom svetu,“ pa se u centru vidi Endeavor Crater, dok je skroz desno Perseverance Valley. Sve je više onih koji maštaju o tome da će neki budući ljudski ili robotski svemirski putnici, možda već Perseverance rover koji se na Mars spustio 18. februara, snimke i podatke koje je Opportunity slao iskoristiti kao mapu za bolje snalaženje na Crvenoj planeti.

