Fortnite postao jedna od najvećih igara ikada sa 350 miliona igrača

Epic-ov Fortnite ima više od 350 miliona registrovanih igrača, objavila je kompanija koja razvija igre 6. maja.

To čini besplatnu za igranje battle royale igru jednom od najpopularnijih ikada napravljenih, svrstavajući je na listu sa Minecraft-om i nekim od mobilnih i besplatnih za igranje PC igara koje su najviše preuzimane poslednjih 15 godina. Iako nema naznaka koliko igrača se loguje svaki dan ili mesec, pošto Epic ne objavljuje te statistike, studio je rekao da su samo u aprilu igrači proveli 3,2 milijarde sati u Fortnite-u.

Poslednje brojke vezane za igrače koje smo čuli od Epic-a bili su na oko 250 miliona u martu 2019. godine, što ukazuje da igra i dalje raste godinu dana kasnije i više od dve i po godine nakon prvog objavljivanja. To je delimično zbog toga što je igra tako lako dostupna na svim platformama – računaru, konzoli i mobilnom uređaju – i zato što je Epic i dalje neprestano ažurira.

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳

Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020