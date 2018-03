Fortnite za IOS zaradio 1,5 miliona dolara za samo četiri dana

Fortnite Battle Royale za iOS lansiran je pre nekoliko dana, ali je to izgleda bilo dovoljno da se popne na vrh liste najpoželjnijih igara u 13 različitih zemalja. Pored popularnosti igra je uspela da zaradi i značajnu sumu novca – 1,5 miliona dolara za samo četiri dana.

Izveštaji ukazuju na to da je Fortnite, u poređenju sa drugim sličnim naslovima za iOS, ostvario daleko bolje rezultate, te potpuno pokorio konkurenciju. Tako su Knives Out i Rules of Survival, igre slične Fortnite-u, u prva četiri dana po lansiranju zaradile 57 i 39 hiljada dolara. Sa druge strane, bilo je i igara koje su ostvarile daleko bolje rezultate, te je Pokemon GO u prva četiri dana zaradio 4,9 miliona, a Clash Royale 4,6 miliona dolara.

Fortnite još uvek nije stigao na Android, te se očekuje da, kada se to bude dogodilo, kompaniji Epic donese još veću zaradu. Sa druge strane, i PUBG je stigao na mobilne uređaje, pa će biti zanimljivo da se prati koja će od igara ostvariti bolje rezultate.

