Snowden: Facebook je špijunska kompanija

Bivši saradnik NSA Edward Snowden, na svom Twitter nalogu je napisao da je „Facebook špijunska kompanija koja prodaje privatne informacije svojih korisnika”. Snowdenova izjava dobila je mnogo veću pažnju javnosti zahvaljujući skandalu u kojem se pronašao Facebook.



„Kompanije koje zarađuju novac sakupljanjem i prodajom detalja o privatnim životima pojedinaca nekad su se nazivale kompanijama za nadgledanje. Njihov rebranding u ‘društvenu mrežu’ je najuspešnija obmana od preimenovanja Ministarstva rata u Ministarstvo odbrane”, napisao je Snowden. Brojni prigovori i negativni publicitet stigli su uoči razotkrivanja skandala u kojem je Cambridge Analytica, privatna kompanija koja se bavi analizom podataka i koja je usko surađivala sa Trampovim izbornim timom, sakupila podatke od 50 miliona korisnika na Facebook-u bez njihovog znanja.

Facebook je nakon razotkrivanja poništio ovlašćenja kompanije Cambridge Analytica, izjavivši da za to do nedavno nisu uopšte znali. Snowdenu ovaj Facebook-ov odbrambeni potez nije bio dovoljan. Kao komentar na članak New York Times-a koji govori o skandalu, bivši saradnik NSA naglasio je da za ovo nije kriv Cambridge Analytica, već sam Facebook. „Facebook zarađuje na taj način što zloupotrebljava i prodaje intimne detalje privatnih života miliona ljudi. Facebook nije žrtva, već počinitelj”, komentarisao je Snowden.

