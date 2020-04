Francuska vrši pritisak na Apple

Francuska ovih dana vrši pritisak na kompaniju Apple da dozvoli da njihova nadolazeća aplikacija za praćenje kontakata između ljudi zbog Korona virusa radi u pozadini na iPhone uređajima, bez da se ugrade mere privatnosti koje je ova američka kompanija već isplanirala. Francuski ministar je potvrdio da su podneli ovaj zahtev.

Apple & Google rade na aplikaciji

Po Francuzima, aplikacija bi prikupljala više informacija o vlasnicima uređaja nego što Apple i Google to žele da dozvole. Neki stručnjaci kažu da to nema smisla, i da Apple nema razloga da pristaje na ovakav zahtev, jer bi to otvorilo vrata i za druge države i njihove zahteve, što bi imalo dalekosežnije posledicu po samu aplikaciju i korišćenje. Dakle, ovo definitivno nije u interesu kompanije Apple, pa se očekuje da oni odbiju zahtev.

Apple & Google najavili su kreiranje zajedničke aplikacije, odnosno API-ja, uz pomoć kog bi se moglo pratiti kretanje Korona virusa. On bi pravio zapis svaki put kada se dva ili više korisnika sretnu u toku dužeg vremenskog perioda. Ako se za nekog od njih zna da je bio u kontaktu sa zaraženim od Korona virusa, onda će drugi korisnici biti upozoreni da treba da se izoluju i testiraju na ovaj virus. Sve ovo bi praktično funkcionisalo uz pomoć Bluetooth signala. Najveći izazov ovih dana jeste kako sačuvati privatnost korisnika, ali opet i pomoći ljudima da saznaju da li su bili u kontaktu sa nekim ko je potencijalno zaražen od virusa COVID-19. Ostaje nam da sačekamo i vidimo kako će sve to funkcionisati.

