Futrola za telefon koja se pretvara u dron

Selfie iz kompanije AEE Aviation Technology je futrola za telefon koja može da poleti kada korisnik to poželi. Iako zvuči kao da je napravljena da telefon prevozi sa tačke A na tačku B, to nije slučaj, pa iako se zvanično radi o letećoj futroli, baterija bi potrajala čitava četiri minuta tokom leta, što nije naročito praktično, te ne omogućava bezbedan prevoz uređaja.

Uprkos tome, radi se o interesantnom gadgetu za ljubitelje dobre fotografije, koji je dobar primer za to kako se dron tehnologija koristi za proizvode koji tradicionalno nisu ni u kakvoj vezi sa letenjem. CES 2018 je 8. januara najavio predstavljanje ovog proizvoda, te ga opisao kao prvi uređaj te vrste, te začetak klase proizvoda koja do sada nije postojala. Kao glavna funkcija navedeno je to da će korisnicima omogućavati da prave sjajne fotografije, pre svega autoportrete iz vazduha, te je ovo uređaj koji će sasvim sigurno da dovede do istrebljenja selfie štapa.

Glavni podsticaj za ideju koja je dovela do ovog uređaja je to što se, prema istraživanjima, u poslednje vreme najviše fotografija snima upravo pametnim telefonima, a zahvaljujući tome što se radi o kameri u okviru uređaja koji korisnici uvek nose sa sobom. Ali prednost Selfie futrole je i u tome što se ne oslanja na kameru telefona, već i sama u svom sklopu ima kameru od 1080p, koja može da beleži i video sadržaje, a uređaj se pokreće jednostavnim pritiskom na dugme, te se njime upravlja uz pomoć prilagođene i, što je najvažnije, besplatne aplikacije. Baterija traje četiri minuta, a za punjenje je potrebno pola sata, a aplikacija je kompatibilna i sa Apple iOS i sa Android uređajima.

Kompanija će početi sa isporukom AEE Selfie uređaja u prvom kvartalu 2018. godine, a biće dostupan preko Amazon-a, te AEEUSA.com, kao i drugih online prodavnica. Koštaće oko 130 dolara, a pored leteće futrole korisnici će dobiti i dve baterije, što će im omogućavati fotografisanje iz vazduha u ukupnom trajanju od osam minuta.

Izvori: The Verge, CISION

