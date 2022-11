Galaxy S23 stvara Android istoriju! Samsung po prvi put nadmašuje performanse i efikasnost iPhone 14

Ne postoji jasna definicija kako bi „Android iPhone“ mogao da izgleda.

Snapdragon 8 Gen 2 nije rezervisan samo za Samsung

Ipak, kada pomislimo na iPhone, zamišljamo uglađeno i dosledno softversko i hardversko iskustvo, efikasnu obradu i pouzdano trajanje baterije – sve to radi u harmoniji. Do sada, mnogi Android telefoni su „trebali“ da dostignu Appleov nivo performansi i efikasnosti, ali nijedan od njih nije uspeo da se približi – možda najnoviji Android telefoni koje smo želeli da nazovemo „Android iPhone“ bili Pixel 6 i Pixel 7 – uglavnom zato što Google ima potpunu kontrolu nad hardverom i softverom telefona (baš kao Apple).

Proizvođač Snapdragon čipova je izvršio veliku marketinšku reviziju kada je 2021. objavio Snapdragon 8 Gen 1 čipset. Uprkos novom imenu, 8 Gen 1 nije bio primetan korak u odnosu na Snapdragon 888. Međutim, iznenađujuće, Snapdragon 8+ Gen 1 je bio! Qualcomm-ovo osvežavanje sredinom ciklusa za 2022. je napravilo veliku razliku u efikasnosti za telefone sa malim baterijama i velikim ekranima, kao što su Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, u poređenju sa njihovim prethodnicima, a sada je tu potpuno novi Snapdragon 8 Gen 2 da ovo podigne na potpuno novi nivo! Iako još uvek nismo videli telefon sa Snapdragon 8 Gen 2 (Vivo X90 je prvi zvanično najavljen telefon sa novim čipom), zahvaljujući Leakster IceUniverse-u, imamo veoma dobru ideju o tome šta Snapdragon 8 Gen 2 donosi! I to je uzbudljivo!

Za početak, Samsung fanovi bi trebalo da budu posebno oduševljeni, a to je zato što su Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra spremni da donesu jedinstvenu, overklokovanu verziju novog Snapdragona 8 Gen 2, što bi trebalo da učini Samsungove vodeći modele još malo više moćnijima (barem na papiru) od drugih Android telefona sa istim čipom. Bez obzira da li govorimo o standardnoj ili super-napunjenoj verziji Snapdragona 8 Gen 2, očekujemo da će novi čip u Galaxy S23 doneti ogromna poboljšanja, posebno u poređenju sa Exynos verzijom Galaxy S22!

Prema procurelim rezultatima Geekbench 5, koji testiraju performanse CPU-a, Snapdragon 8 Gen 2 bi trebalo da donese najmanje 25% bolji rezultat sa jednim jezgrom i neverovatnih 45% bolji rezultat za više jezgara u poređenju sa Exynos 2200 iz Galaxy S22. A to čak nije ni konačni oblik SD 8 Gen 2.

Osim CPU-a, procureli GFX testovi (testiranje grafičkih performansi) pokazuju da je u poređenju sa Exynos 2200, Snapdragon 8 Gen 2 poboljšan za najmanje 60% dok je najmanje 85% efikasniji. To su ono što svet tehnologije naziva „nestvarnim“ brojevima

Galaxy S23 podešen da odgovara performansama A15 Bionic; Snapdragon 8 Gen 2 se približava Apple-ovom A16 Bionic-u, čineći Android istoriju

Ali stvari postaju sve interesantnije jer Galaxy S23 koji pokreće Snapdragon 8 Gen 2 neće biti samo veliko poboljšanje u odnosu na starije Exynos i Qualcomm čipove, već je postavljen da odgovara Apple-ovom sopstvenom A15 Bionic koji se koristi u iPhone 14 i iPhone 13 Pro! Ovo može izgledati kao ništa posebno jer Apple-ov A16 Bionic i dalje udobno leži na vrhu lanca ishrane kada su u pitanju ukupne performanse, ali istina je da su prethodni Qualcomm procesori jedva uspeli da dostignu nivo performansi Apple-ovih tri godine starih čipova.

Sa 1.465 jednojezgrenih i 5.180 višejezgarnih, Qualcomm-ov Snapdragon 8 Gen 2 je sada postavljen da se po prvi put u istoriji podudara sa/nadmaši Apple-ov vani iPhone vodeći model

Sa 1.725 jednojezgarnih i 4.635 višejezgarnih, Apple-ov A15 Bionic sa iPhone 13 Pro i iPhone 14 mogao bi malo zaostati za Snapdragonom 8 Gen 2 u Galaxy S23

Za zapisnik, A16 Bionic čip koji pokreće iPhone 14 Pro ima jednojezgarni rezultat od 1.875 i višejezgarni rezultat od 5.375, što ga stavlja na vrh lanca ishrane

Iako ovo neće sve usrećiti, čini se da Samsung zauzima konzervativniji pristup nadogradnji Galaxy „S“ sledeće godine, podsećajući na ono što je Apple uradio sa iPhone-om 14 (posle iPhone-a 13). Prošli su dani kada je Samsung svake godine pokušavao da promeni svoju strategiju za vodeći telefon. Umesto da se fokusira na nove blistave dizajne i zvona i zviždaljke, izgleda da se južnokorejska kompanija koncentriše na jednu stvar, a to je da napravi Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra boljim verzijama svojih Galaxy S22 kolega, koji su već neki od najbolji Android telefoni. Sa vrhunskim ekranima, dizajnom, kamerama, pa čak i softverskom podrškom, pouzdan procesor na svim modelima i geografskim regionima je upravo ono što je nedostajalo Samsung-ovim vodećim telefonima da bi postigli vrhunske performanse! Iskreno, čista je misterija zašto je Samsungu trebalo toliko vremena da odustane od korišćenja Exynos čipova za svoje vodeće telefone koji se prodaju u nekim regionima sveta. S druge strane, Qualcomm-u je takođe trebalo večno da nam da Apple čip sa obećanjem da će isporučiti veliku snagu i efikasnost. Ali skoro smo tamo! Na kraju, vredi zapamtiti da Snapdragon 8 Gen 2 nije rezervisan za Samsung. U stvari, mnoštvo drugih proizvođača Android telefona će i već koriste Qualcommov čip koji menja igru u svojim vodećim telefonima!

U stvari, prvi Snapdragon 8 Gen 2 telefoni su objavljeni 22. novembra, i to su Vivo novi X90, X90 Pro i X90 Pro+ vodeći modeli. Oni su trenutno dostupni samo u Kini i očekuje se da će debitovati širom sveta za nekih 2-3 meseca (ako se ponovi Vivoova strategija uvođenja X80). Očekuje se da će OnePlus, Motorola, Soni, Oppo, itd., takođe predstaviti vodeće modele sa Snapdragon 8 Gen 2 u narednim mesecima, ali Samsungova prava konkurencija ovde će biti Xiaomi 13 serija, koja obećava ne samo novi Snapdragon 8 Gen 2, ali i 1-inčni Sony IMKS 989 senzor za globalno tržište. U slučaju da se pitate, ne – nismo zaboravili na Google-ovu Pixel 7 seriju! Nažalost, i ironično, Tensor G2 koji su napravili Samsung i Google mogao bi da se ispostavi da je 40-50% sporiji od Snapdragona 8 Gen 2, ostavljajući Sundar Pichai & Co van ovog razgovora o “snazi i efikasnosti”. Bar za ovu godinu. Da li je Samsung konačno otišao iznad i dalje da učvrsti svoju poziciju proizvođača Android telefona sa najbržim, najefikasnijim i najpouzdanijim telefonima? Moraćemo da sačekamo Galaxy S23 seriju da bismo to sigurno saznali!

