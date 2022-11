Gizmodrom: Gadžeti za putovanja

Verovatno već imate listu tech gadžeta koje sigurno nosite sa sobom na put (telefon, laptop ili tablet i možda pametni sat). Ako se pitate šta još vredi poneti, znajte da ima mnogo toga što biste mogli da uzmete u razmatranje. Bez obzira na to da li ste na dugom letu ili putovanju, postoji mnogo tech uređaja koji mogu učiniti to iskustvo lepšim i lakšim. Izdvojili smo par gadžeta i dodataka za putovanja.

Tile Pro

Posle leta i velike potražnje a malog broja zaposlenih u avio-kompanijama, izgubljeni prtljag je bio na pameti mnogih ljudi. Da biste pazili na svoje dragocenosti, zgodno rešenje je da stavite Tile Pro ili Apple AirTag na svoj kofer. Preporučujemo Tile jer radi i sa Android i Apple uređajima. Gadžet ima korisničku mrežu koja vam pomaže da locirate stvari na bližoj udaljenosti preko Bluetooth veze ili na većoj udaljenosti gde preko odgovarajuće Tile aplikacije možete pogledati lokaciju na kojoj se poslednji put nalazio. S druge strane, Apple-ov AirTag nudi iste funkcije, ali radi samo sa Apple uređajima.

AirTag se povezuje sa aplikacijom Find My ugrađenom u svaki iPhone i iPad, što teoretski znači da koristi širu mrežu korisnika kako bi locirao vaš prtljag. Tile Pro otporan je na vodu (IP67), ima bateriju koja se menja na godinu dana, a poseduje do 120 m Bluetooth domet. Zgodna stvar je što možete da podesite da dobijajte Smart Alert obaveštenja kada nešto zaboravite da ponesete. Šta god da izaberete, smatrajte da je uređaj za praćenje u prtljagu radi lične bezbednosti i sigurnosti. Na sajtu Amazon-a ga možete pronaći za 35 dolara.

Larq boca koja filtrira

Šta dobijate kada uzmete filter za vodu i spakujete ga u bocu za vodu – Larq bocu koja filtrira. Unutar ove izolovane boce za vodu s dvostrukim zidom nalazi se najsavremeniji sistem filtracije koji hvata i uklanja zagađivače poput hlora, teških metala i žive za čistu vodu za piće svežeg ukusa. Filteri ove boce imaju dva sloja – aktivni ugalj i Nano Zero tehnologiju. Aktivni ugalj zadržava zagađivače kao što su hlor i razne štetne čestice, dok Nano Zero hvata teške metale za čistu vodu odličnog ukusa. Boca može da filtrira do 40 galona (151 litar) vode ili dva meseca upotrebe, što je jednako 300 plastičnih boca za jednokratnu upotrebu.

Boca poseduje ugrađenu i slamku koja je pod niskim pritiskom te se tečnost lako transportuje. Odvojivi karabiner presvučen silikonom čini hidrataciju u pokretu mnogo lakšom. Konstrukcija od nerđajućeg čelika sa izolacijom sa dvostrukim zidovima, održava vašu vodu hladnom do 24 sata. Ukoliko želite da budete sigurni da je bezbedno piti vodu s bilo koje slavine gde god da se nalazite, ovo je vredno ulaganja. Na sajtu Amazon-a je trenutno nedostupna, ali je inače možete pronaći za 58 dolara.

Twelve South AirFly – adapter za bežične slušalice

Mali adapter koji vam omogućava da koristite bežične slušalice za zabavu dok ste u avionu. AirFly kompanije Twelve South uključuje se u audio-priključak tako da možete da čujete TV ekrane avio-kompanije koristeći sopstvene slušalice. A s više od 20 sati trajanja baterije, mogao bi izdržati čak i letove na najdužim razdaljinama. AirFly ima domet od 10 m tako da se možete opustiti uz dovoljno prostora za uživanje u sadržaju. Ako imate društvo, AirFly Duo vam omogućava da povežete dva para slušalica odjednom.

Ako zaboravite da napunite gadžet pre poletanja, AirFly se može koristiti tokom punjenja pomoću kabla koji stiže u pakovanju. AirFly automatski prelazi u režim uparivanja kada je uključen da bi uparivanje bilo jednostavno. Postoji prekidač za uključivanje/isključivanje za uštedu baterije i dugme za resetovanje ako ikada treba da se uparite s različitim uređajima. Na sajtu Amazon-a gadžet možete pronaći za 35 dolara, dok je AirFly Duo 45 dolara, a Pro verzija 55 dolara.

Epicka univerzalni power adapter za putovanja

Ako putujete širom sveta, univerzalni adapter za putovanja je neophodan. Nećete naći skoro nijedan koji će zadovoljiti najjednostavnije potrebe za punjenje od Epickinog all-in-one adaptera. Ovaj praktični adapter je dizajniran za telefone, laptope i druge manje uređaje.

Zupci koji se mogu uvući omogućavaju mu da radi u više od 150 zemalja, uključujući regione Evrope, Australije, Britanije i Amerike, a ima šest portova za punjenje: četiri USB porta, jedan USB-C port i jednu univerzalnu AC utičnicu za simultano punjenje šest uređaja po punoj brzini. Maksimalna snaga 880 W na 110 Vac, 1840 W na 230 Vac. Gadžet možete pronaći na sajtu Amazon-a u više boja za 23 dolara.

Yogasleep Rohm Travel Sound Machine

Uz Yogasleep-ov Rohm Travel Sound Machine možete se lako odmoriti gde god da vas put odvede. Ima tri režima: jarkobeli šum, dubok beli šum i „nežno surfovanje”, od veoma tihog poput šapata do veoma glasnog. Rohm vam omogućava da preuzmete kontrolu nad svojim zvučnim okruženjem, odlično maskira pozadinsku buku i omogućava bolji san, privatnost u kancelariji, efikasno umiruje decu i bebe, kao i pse osetljive na zvuk.

Za razliku od drugih prenosivih zvučnih mašina, napaja ga punjiva baterija umesto baterija za jednokratnu upotrebu. S prečnikom od samo 3,5 inča, Rohm se lako pakuje u torbu ili ranac i dolazi s trakom za jednostavno rukovanje ili kačenje, kao i mikroUSB kablom od metar za punjenje u pokretu. Rohm može da radi celu noć s jednim punjenjem. Ako tražite nešto više prilagođeno bebi, Hushh Compact Sound Machine ima suptilno LED noćno svetlo i bezbedno zaključavanje za decu. Na sajtu Amazon-a ovaj gadžet možete pronaći za 25 dolara.

Hypervolt Go 2 masažer

Neophodan za sprečavanje i ublažavanje bolova tokom putovanja, Hypervolt Go 2 je težak samo oko 700 grama i s jednim punjenjem baterije može da se koristi do tri sata. S tri brzine i dve izmenjive glave, može da učini čuda za ukočen vrat, bolove u mišićima, bolove u leđima i još mnogo toga.

Takođe je iznenađujuće tih. Go 2 je odobrila američka TSA (Transportation Security Administration), sve dok je upakovan u vaš ručni prtljag. Nažalost, ne dolazi s putnom torbicom. Na sajtu Amazon-a masažer možete pronaći za 180 dolara.

