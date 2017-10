Gde će Amazon locirati svoje drugo sedište?

Amazon je saopštio da je dobio 238 ponuda iz gradova i oblasti u SAD, Kanadi i Meksiku za svoje drugo sedište u Severnoj Americi. Ovaj gigant u elektronskoj trgovini, je počeo potragu za svojim drugim sedištem u septembru, pod nazivom “Amazon HQ2” obećavajući da će dovesti 50.000 radnih mesta i potrošiti više od pet milijardi dolara za izgradnju.

Rok za ponude istekao je prošle nedelje i Amazon je jasno naveo da će poreske olakšice i podsticaji biti veliki faktor u donošenju odluke gde će otvoriti sedište. Amazon je naveo da su ponude stigle iz 54 države, provincija, distrikta, i teritorija u SAD-u, Kanadi i Meksiku (uključujući Puerto Riko). Pored finansijskih podsticaja Amazon je naveo da traži da bude blizu gradske oblasti sa više od milion ljudi, da može da privuče vrhunske tehničke talente, da bude 45 minuta od međunarodnog aerodroma, da ima direktni pristup tranzitnim saobraćajnim rutama, da može da proširi svoje sedište na oko 740.000 kvadratnih metara u narednoj deceniji.

We received 238 proposals from across North America for #HQ2. The team is excited to review each of them! https://t.co/bEabxtWgiq pic.twitter.com/F1KAHyfSzp

