Gearbox Tales from the Borderlands izlazi u oktobru

Nova Gearbox-ova igra Tales from the Borderlands, koja se upravo zove New Tales from the Borderlands, biće objavljena 21. oktobra, objavio je studio na Gamescom Opening Night Live događaju. Igra će biti dostupna za PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i PC.

Originalna Tales from the Borderlands je narativna avanturistička igra koju je prvobitno napravio Telltale Games. Ovaj nastavak će imati novu priču i nove likove, a neki od tima koji je radio na prvim Tales from the Borderlands vraćaju se za ovaj unos, rekao je osnivač Gearbox Entertainment Randy Pitchford na sceni Opening Night Live.

Gearbox je ranije ove godine otkrio da je nastavak Tales from the Borderlands u pripremi negde 2022. Ali činjenica da smo saznali više na Opening Night Live nije bila potpuno iznenađenje, jer je Amazon lista za New Tales iz Borderlands se pojavio prošle nedelje.

Gearbox takođe radi na filmskoj adaptaciji Borderlandsa. Za film su povezana neka velika imena, uključujući Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Cate Blanchett i Jack Black.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet