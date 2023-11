Gizmodrom: Za kreativnost bez granica

Razvoj tehnologije doveo je do pojave mnogih korisnih uređaja za kreativne ljude. Uz pomoć desktop gadžeta i dodataka za umetnike i dizajnere, možete znatno pojednostaviti mnoge zadatke i poboljšati kreativni proces. Izdvojili smo kratak pregled najrelevantnijih i najinteresantnijih uređaja koji bavljenje dizajnom i umetnošću čine još prijatnijim.

Grafičke table

Neki umetnici više vole da rade samo s dobrim starim platnom i četkama. Ipak, grafičke table će biti najbolje rešenje za one koji već rade sa digitalnim alatima ili su spremni da isprobaju nešto novo. U 2023. godini kao najmultifunkcionalniji proizvodi su se pokazali gadžeti brendova Wacom i HUION. Za najbolji odnos cene i kvaliteta trebalo bi da pogledate sledeće modele: HUION H430P, WACOM One Small (CTL-472-N), WACOM Intuos S Bluetooth i druge. Kada birate tablet, najvažnije je da odlučite za koju svrhu ga kupujete.

To bi trebalo da bude ključno pitanje za sve koji traže novi uređaj. Razmislite o modelima velikih dimenzija za velike projekte ako su vam potrebni za profesionalnu aktivnost. Ako ste početnik, možete pogledati neke pristupačnije varijante. U zavisnosti od modela i brenda, cene za ovakve uređaje se kreću od oko 30 dolara do 399 dolara, a kod nas ih možete pronaći za od oko 4000 dinara pa sve do 80.000 dinara.

VR-kaciga za 3D modelovanje i umetnost

Budućnost leži u VR tehnologiji, stoga bi trebalo da razmotrite uređaje koji pomažu u 3D modelovanju i crtanju. Oculus Quest šlem za virtuelnu stvarnost predstavlja proboj u virtuelnoj stvarnosti i već je pobrao simpatije mnogih kreativnih ljudi. Oculus Quest 2 je moćnija verzija prethodnog modela s takvim karakteristikama kao što su rezolucija ekrana do 1832 x 1920 piksela po oku, framerate do 90 Hz, a poseduje i Snapdragon XR2 procesor.

Kao rezultat toga, dobićete potpuno uranjanje u kreativni proces. Iako se virtuelna stvarnost može samo videti a ne može dodirnuti, ona nudi mogućnost da se promeni stvarni svet. VR pomaže da se sagledaju poznate stvari i pojave na nov način. Štaviše, predavači i studenti britanske Više škole za umetnost i dizajn (gde postoji cela VR laboratorija) takođe koriste ovaj pristup. Oculus Quest 2 model možete pronaći za oko 300 dolara.

Nix Pro 2 senzor boja

Nix Pro 2 senzor boja je ručni uređaj koji može da skenira boju na bilo kojoj površini, pruži tačne informacije u jedinstvenoj mobilnoj aplikaciji i predloži odgovarajuću paletu. Tako će ovaj džepni gadžet biti odličan pomoćnik umetnicima i dizajnerima. Patentirani dizajn senzora kompanije blokira ambijentalno svetlo i koristi svoj izvor svetlosti da skenira boje što je preciznije moguće. Sve informacije se prenose preko Bluetooth-a na pametni telefon ili tablet i prikazuju u mobilnoj aplikaciji digitalnog formata: sRGB, CIELAB, CMYK, LCH (ab), HEX, ACEScg, ACES, XYZ, Linear sRGB.

Senzor takođe detektuje razlike u boji kod Delta-E76 i Delta-E2000. Uzmite u obzir da senzor Nix Pro može da skenira obojene zidove, plastiku, tkanine, kožu i mnoge druge stvari. Skenirani uzorci preko aplikacije mogu se upoređivati, organizovati u pojedinačne palete i deliti sa prijateljima online. Takođe morate da otpremite svoju paletu da biste uporedili i uskladili nijanse. Moguće je i uvesti skenirane boje u Photoshop ili Illustrator za nekoliko minuta. Ugrađena punjiva baterija napaja Nix Pro 2 skener boja, a jedno punjenje traje 3000 skeniranja. Štaviše, gadžet može da radi do šest meseci bez punjenja u režimu mirovanja. Pakovanje uključuje meku torbicu za nošenje, kaiš za vrat i mikroUSB kabl za punjenje. Za ovaj gadžet je potrebno da izdvojite oko 350 dolara.

Apple MacBook Pro / Microsoft Surface Book 2

Prvi korak da postanete pravi profesionalac je da iskoristite prednosti MacBook Pro funkcija. Neverovatnu popularnost među kreativcima stekao je optimalnom veličinom ekrana i Intel Core i7 procesorom, koji mu omogućava da radi munjevitom brzinom kada nešto dizajnirate.

Međutim, ako ne želite da investirate u Apple proizvod i satima istražujete podršku za Apple aplikacije, možete pogledati Microsoft Surface Book 2. Ovaj laptop ima skoro iste karakteristike kao Apple MacBook Pro, s velikim ekranom od 15 inča i istim Intel Core i7 procesorom. Još jedan razlog da dodate Microsoft Surface Book 2 najboljim gadžetima za grafičke dizajnere i umetnike jeste funkcija PixelSense Display, koja vam omogućava da kontrolišete kvalitet svoje grafike dok radite.

U zavisnosti od veličine ekrana, cene Mac Book Pro uređaja se kod nas kreću od 213.690 do 499.900 dinara, dok se za Microsoft Surface Book 2 na sajtu Amazon-a, u zavisnosti od veličine ekrana i procesora, cene kreću od 800 dolara do 1.170 dolara

Apple Pro Display XDR / LG UltraFine 4K

Sledeći na našoj listi najboljih alata za dizajnere jeste veliki monitor, osnovni gadžet svakog stručnjaka koji radi u ovoj sferi. Preporuka je da razmotrite kupovinu PRO Display XDR, koji vam nudi širi pogled zbog 33-inčnog IPS LCD-a. Pro Display XDR poznat je po svojoj osvetljenosti od 1.000 nita i P3 Color gamuta, koji omogućava izuzetno širok ugao gledanja tokom dizajniranja.

Pored toga, ovaj monitor je pravi digitalni raj za umetnike, uzimajući u obzir njegov portret i režim detekcije pejzaža i funkcije kontrole svetlosti.

Međutim, ukoliko niste spremni da izdvojite tu sumu za Pro Display XDR, razmislite o LG UltraFine 4K sa širokim ekranom od 23,7 inča. Ovaj monitor nudi osvetljenost do 500 cd/m² i Thunderbolt 3 x 2 veze da biste ubrzali vaš kreativni rad. Dakle, ovo je savršeno rešenje za umetnike i grafičke dizajnere. Za Apple monitor kod nas treba da izdvojite, u zavisnosti od toga da li kupujete i postolje ili ne, od 832.690 dinara do 1.133.680 dinara, dok je za LG UltraFine 4K monitor kod nas potrebno da izdvojite 74.999 dinara.

iPad Pro 11 i Apple Pencil 2

Brend Apple je dugo etablirao svoje proizvode kao inovativne i moćne alate za profesionalni kreativni rad. iPad Pro 2021 je najmoćniji uređaj za digitalno crtanje: M1 procesor, koji je prisutan u Mac računarima, 16 GB RAM-a i odličan kvalitet slike zbog Liquid Retina XDR tehnologije sa mini-LED pozadinskim osvetljenjem.

Oni koji koriste Procreate (aplikaciju za uređivanje rasterske grafike za digitalno slikanje) dobijaju ogromnu prednost: brzina platna i odziv piksel četkice je mnogo brži od prethodnih modela iPad-a. Jedina mana ovog neverovatnog gadžeta je visoka cena. Takođe, ukoliko odlučite da vam je ovaj uređaj neophodan kako bi se vaš maksimalni kreativni potencijal oslobodio, ne zaboravite da kupite Apple Pencil 2 da biste kreirali najupečatljivija umetnička dela.

Olovka prenosi svaki pokret ruke i više vam nije potrebna grafička tabla. Cene ovog tableta se kreću od oko 600 dolara do oko 1.500 dolara, a kod nas ga, u zavisnosti od veličine ekrana, možete nabaviti za 129.900 dinara, odnosno 179.900 dinara. Pametnu olovku na zvaničnom Apple sajtu možete pronaći za 129 dolara dok je kod nas 19.490 dinara.

X-Rite i1Display Pro / Datacolor Spyder5ELITE

Budite iskreni, da li verujete svom monitoru za korekciju boja u procesu dizajniranja? Da, to smo i mislili. Na sreću, X-Rite i1Display Pro osigurava da vam monitor prikazuje najtačnije boje. Ovaj mali uređaj se brzo uključuje i pomaže vam da kalibrišete boju vašeg monitora čak i bez ulaska u komplikovane režime kalibracije. Takođe, nudi alat za upravljanje bojama kada istovremeno radite s različitim dizajnerskim datotekama.

Datacolor Spyder5ELITE je još jedan koristan alat za kalibraciju posebno dizajniran za fotografe (ali ga i dizajneri mogu koristiti). Uređaj vam pomaže da prilagodite kalibraciju monitora zahvaljujući svojoj funkciji povećane preciznosti. Međutim, funkcija automatskog podešavanja osvetljenja zaslužuje posebnu pažnju za grafički dizajn. Oba gadžeta su u sličnom cenovnom rangu, tako da je potrebno da izdvojite oko 300 dolara.

FlexiSpot M2B Standing Desk Converter

Teško da bi se neko usprotivio činjenici da je desktop najneophodnija stvar za svakog kreativnog pojedinca. Zato je preporuka da investirate u FlexiSpot M2B konverter u sto za stajanje, koji će osvojiti vaše poverenje svojim raznovrsnim karakteristikama i podesivošću po visini.

Osim toga, ova sto ima ogromne prednosti u radu. Možete staviti svoj laptop pored širokog monitora i raditi na nekoliko projekata istovremeno na ovom vrlo korisnom FlexiSpot izumu. Ovaj proizvod je rasprodat u trenutku pisanja teksta, a inače ga možete pronaći za oko 300 dolara, ali imajte u vidu da se cena koriguje u skladu s veličinom koju odaberete.

