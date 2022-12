Google Health licencira svoj AI alat za skrining raka dojke medicinskoj firmi

Google je licencirao svoj AI model za skrining raka dojke komercijalnoj kompaniji za medicinsku tehnologiju, utirući put da sistem koji su razvili istraživači po prvi put bude testiran u stvarnim kliničkim okruženjima.

iCAD će imati pet godina da izbaci proizvod na tržište

Partnerstvo sa iCAD-om, proizvođačem opreme za otkrivanje raka i radioterapiju sa sedištem u Nju Hempširu, objavljeno je u ponedeljak. Kompanija će početi da integriše Google-ov sistem kompjuterskog vida, dizajniran za otkrivanje raka dojke u mamografskim skeniranjima, kako bi napravila proizvod koji će na kraju biti komercijalno dostupan zdravstvenim radnicima.

Prema ugovoru, iCAD će koristiti Google Cloud usluge za razvoj infrastrukture za bezbedno skladištenje podataka. Portparol iCAD-a je rekao da je pristao da licencira Google-ov model skrininga raka dojke za pet godina. „Postojaće regulatorni proces odobrenja koji prati završetak komercijalnog proizvoda. Iako je ove datume teško predvideti i podložni su promenama, procenjujemo dostupnost iCAD cloud ponude do kraja 2023. i AI rešenja sa Google-om AI u prvoj polovini 2024. godine, u zavisnosti od vremena potrebnog za postizanje regulatornog odobrenja“, dodao je portparol.

Google godinama pravi AI model kako bi pomogao lekarima da preciznije dijagnostikuju rak dojke na osnovu mamografskih skeniranja. U 2020. godini, tim kompjuterskih naučnika – iz Google Health-a, DeepMind-a, Verily Sciences-a i univerziteta širom Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, uključujući Northwestern University, Imperial College London i Univerzitet u Kembridžu – objavio je rad u Nature-u u kojem se tvrdi da bi AI mogla nadmašiti profesionalne radiologe u otkrivanju kancerogenog tkiva dojke. Sistem je navodno imao niže stope lažno pozitivnih i lažno negativnih, u poređenju sa šest radiologa. Reklamiran je kao način da se smanji nepotrebno praćenje pacijenata, omogućavajući lekarima da daju prioritet ženama koje su u najvećem riziku od bolesti, ubrzavajući dijagnozu. Google Health je saopštio da je model obučen za skupove podataka mamografa od više od 76.000 žena u Velikoj Britaniji i više od 15.000 žena u SAD. To je dovelo do smanjenja lažno pozitivnih rezultata za 5,7 odsto u SAD i 1,2 odsto u Velikoj Britaniji, kao i do smanjenja lažno negativnih rezultata za 9,4 odsto u SAD i 2,7 odsto u Velikoj Britaniji u eksperimentima sa stručnjacima. Doktori i istraživači su ranije kritikovali kompaniju zbog toga što nije delila kod modela, kako bi omogućila drugima da repliciraju i potvrde rezultate, mesecima nakon objavljivanja lista. Sada se kod deli kao komercijalna licenca kompanijama koje ga mogu primeniti u kliničkim okruženjima za stvarne pacijente.

„Tehnologija veštačke inteligencije Google Health-a mogla bi da se koristi da zdravstvena zaštita bude dostupnija, pristupačnija, preciznija“, rekao je Greg Korado, šef zdravstvene veštačke inteligencije u Google-u.

„Ali ostvarivanje ovakvih promena biće moguće samo ako blisko sarađujemo sa partnerima koji gledaju u budućnost, sa onima sa dubokom tradicijom pionirskih inovacija i tržišnim iskustvom i sredstvima za uvođenje inovacija u stvarne tokove posla. Google Health koji radi sa iCAD-om je odličan primer da se dve organizacije udružuju kako bi iskoristile naše zajedničke snage, tehnološke sposobnosti i resurse za poboljšanje skrininga raka dojke širom sveta, sa krajnjim ciljem poboljšanja zdravstvenih ishoda pojedinaca i zajednica.“

