Google i Amazon pretekli Apple kao najinovativnije kompanije

Boston Consulting Group (BCG) objavio je pregled najinovativnijih kompanija u 2018, koje je imenovalo 2.500 rukovodilaca a koje su konsultanti intervjuisali. Ne čudi što postoji velika prisutnost tehnoloških kompanija u samom vrhu, te drže devet od prvih deset mesta.

Interesantno je da je prvi put za 13 godina, koliko BCG sprovodi ovo istraživanje, došlo do promene na listi u samom vrhu. Naime, Google je skočio na prvo mesto, a Amazon na drugo, svrgnuvši tako Apple za dva mesta, koji je bio u samom vrhu od 2005. godine. Evo prvih deset:

Alphabet/Google Amazon Apple Microsoft Samsung Netflix IBM Facebook Tesla Adidas

Šta čini ove kompanije inovativnim? Glavne teme ovogodišnjeg izveštaja BCG-a su upotreba veštačke inteligencije (AI) – što znači automatizacija i napredna analitika – i platformi i ekosistema. Za Fortune, Michael Ringel, jedan od BCG partnera koji je radio na ovom izveštaju, rekao je „Da biste koristili A.I. sada i dobijali stvarnu vrednost iz toga, morate da budete kompanija koja ima napredno razmišljanje, to je ulaganje u to područje, to je volja da poremetite vaš vlastiti model … Mora da postoji neophodno plodno tlo za pravu vrstu ponašanja koje bi vam omogućilo da investirate u AI“. Ali korišćenje AI-a takođe može da stvori nove poslovne mogućnosti koje nisu nužno predviđene na početku, dodao je on, navodeći Gmail-ovu novouvedenu opciju koja dovršava korisnikove rečenice.

Kompanije na listi su naravno uglavnom prilično velike. Iz toga proizilazi pitanje, da li je veličina preduslov za inovativnost ovih dana? Ringel je istakao da, na nivou kompanije, akademska literatura kaže da je inovacija skalno-invarijantna to jest univerzalna, drugim rečima, i startapi i velike kompanije dolaze sa dobrim idejama. Međutim, istakao je Ringel, „morate da budete u mogućnosti da pristupite skupu podataka, skupu platformi, kako biste mogli da upravljate vrednošću.“ Čak i za kompanije koje su već u dobroj poziciji, dobri ekosistemi su sve više potrebni kako bi obezbedili vrstu skale podataka koja je potrebna.

Iako tehnološke kompanije drže devet od prvih deset mesta, tradicionalne industrije čine više od polovine kompanija u prvih 50 na listi. Od tradicionalnih kompanija najinovativnija je Adidas, koja je za samo godinu dana napredovala za 25 mesta i sada se nalazi na desetom mestu, čime je postala i najinovativnija kompanija u Evropi. Ceo izveštaj možete pogledati na ovom linku.

Izvor: Fortune

