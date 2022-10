Google Meet vam omogućava da transkribujete pozive u tekst

Tehnološki gigant Google najavio je da se Meet pozivi sada mogu transkribovati u tekst, a korisnici mogu dalje da ih čuvaju u formatu Google Doc.

Sačuvanom fajlu se može pristupiti sa Google Drive-a

Google Meet je jedna od najpopularnijih aplikacija, posebno nakon što je zamenila aplikaciju Google Duo za iOS i Android uređaje. Međutim, Google je naveo novu funkciju kojoj se može pristupiti u Google Meet-u za desktop ili laptop klijente i dostupna je samo za engleski jezik. Google je rekao da se transkribovani fajl može čuvati u istom “Meeting Recordings” folderu aplikacije Google Meet iz pratećeg skladišta na Google Drive-u. Pre nego što se pridruže Google Meet pozivu, učesnici će biti obavešteni da je poziv transkribovan. Ovi transkripti imaju za cilj da zabeleže diskusiju sastanka, služe kao zapis i korisni su kao nastavak za učesnike ili domaćine ako žele da se prisete određenog segmenta ili tačke u celoj diskusiji.

Još jedna zgodna karakteristika je da će „transkript automatski biti priložen uz povezanu kalendarsku pozivnicu za sastanak“. A za sastanke koji uključuju više od 200 učesnika, transkribovani fajl će se deliti sa organizatorima sastanka, domaćinima, ko-domaćinima i pojedinačnim korisnicima koji su inicirali transkripciju. Očekuje se da će nova funkcija biti uvedena počevši od 24. oktobra. Biće dostupna korisnicima Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus i korisnicima Teaching and Learning Upgrade.

