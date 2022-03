Google Photos testira uvoz iz drugih usluga, digitalizujući vaše fizičke medije

Google Photos su alatka za upravljanje skladištem fotografija za mnoge, posebno za one koji poseduju Pixel telefon.

Ne zna se kada će funkcija zvanično biti objavljena

Omogućava vam da skladištite, delite, pregledate i uređujete fotografije i video zapise i na Android-u i na iOS-u, dok takođe uključuje moćne AI funkcije za optimizaciju vaših fotografija i prostora za skladištenje. Sve to besplatno – uz ograničenja – ali bez obzira na to, uz mogućnost da ih zaobiđete plaćanjem mesečne naknade. Iako je prilično pun funkcija, uvek postoje poboljšanja koja treba napraviti i nove funkcije koje treba dodati, a kako je otkrio googlenws.ru, Google trenutno radi upravo to sa odabranom grupom za testiranje. Prošle nedelje je bilo nekoliko iteracija verzija Google Photos, ali je prvi put otkrivena u verziji 5.78.0.428376309. Skriveni kod otkriva da Google testira reorganizovani Library tab i dodaje nove načine za uvoz vaših fotografija sa drugih usluga, posebno sa Facebook-a i iCloud-a.

Test verzija uključuje reorganizovanu biblioteku koja ima karusel sa opcijama na vrhu za prebacivanje između svih fotografija, vaših albuma, fotografija koje su lokalno sačuvane na vašem uređaju i deljenih albuma. Nasuprot tome, u trenutnoj verziji ne postoji takav karusel i umesto toga koristi veća dugmad za pristup omiljenim, uslužnim programima, arhivi i smeću. Postoji i manje dugme za kreiranje novog albuma, ali još značajnije su manja dugmad odmah ispod albuma, od kojih je jedno „Import photo“ koje uključuje kolekciju novih funkcija u svom meniju:

Uvoz sa različitih servisa kao što su Facebook, iCloud i drugi

Digitalizaciju fotografije, koja vam omogućava da konvertujete fizičke medije u digitalne formate, verovatno koristeći email.

Uvoz sa fotoaparata, koji će vam omogućiti da dodate medije direktno sa digitalnog fotoaparata

Zatražite sliku od prijatelja, što će vam omogućiti da napravite link za svoju porodicu i prijatelje da biste mogli da delite fotografije

Ostale opcije u ovom meniju su stvari koje već imamo, kao što je pravljenje rezervnih kopija foldera vašeg uređaja i skeniranje fotografija pomoću aplikacije PhotoScan. Nije jasno da li će i kada ove opcije stići do konačne verzije Google Photos, ali pošto se funkcije trenutno testiraju, zabavno je spekulisati. Takođe nije jasno kako i ko može da učestvuje u ovoj test grupi, pa čak ni koje zemlje učestvuju.

Izvor: Chromeunboxed

Podelite s prijateljima

Tweet