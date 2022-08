Google Play usluge – sve što treba da znate

Google Play usluge su jedna od najvažnijih aplikacija na svakom Android telefonu.

Pomaže u povezivanju svega, pruža jednostavne alate za programere aplikacija i pomaže starijim Android telefonima da dobiju moderne funkcije, bez potrebe za ažuriranjem Android OS-a. Google Play je takođe prilično nevidljiv – ne oglašava svoje postojanje na vašem telefonu, što može izazvati neke poteškoće kada je u pitanju rešavanje problema. Hajde da pogledamo šta je to i kako funkcioniše. Najkraće rečeno, Google Play usluge su softverski sloj između Android OS-a i vaših aplikacija. Može da uradi mnogo stvari, ažurira se nezavisno od Android-a i pomaže programerima da naprave bolje aplikacije.

Šta su Google Play usluge i čemu služe?

Play usluge su softverski sloj između Android operativnog sistema i vaših aplikacija. Služi kao most koji pomaže programerima da kreiraju bolje, optimizovanije aplikacije koje štede bateriju bez nepotrebnog rada. Pored toga, Play usluge omogućavaju Google-u da dodaje nove funkcije na Android bez potrebe za ažuriranjem Android OS-a. Evo primera kako to funkcioniše. Programer ima aplikaciju koja treba da vam pošalje push obaveštenje. Play usluge ovde imaju dva API-ja za tu funkciju. Programer koristi te API-je u svojoj aplikaciji. Odatle, Play usluge šalju push obaveštenja kada aplikacija to zatraži bez dodatnog rada programera. Postoje desetine, ako ne i stotine drugih API-ja koji pomažu programerima da obavljaju jednostavne zadatke na uniforman način. Aplikacije za navigaciju koje traže vašu lokaciju verovatno koriste Play usluge da to urade. Zamislite to kao menadžer vašeg telefona, koji vam šalje obaveštenja, daje aplikacijama vašu lokaciju i pokreće procese u pozadini za optimalnu efikasnost baterije. Lep deo Play usluga je što omogućava Google-u da dodaje nove funkcije na telefone bez potrebe za ažuriranjem Android OS-a. Sve što treba da urade je da dodaju novi API u biblioteku Play usluga, a zatim ažuriraju aplikaciju na vašem telefonu da bi je podržala. Mnoge poželjne funkcije se na ovaj način uvode korisnicima svake godine. Naravno, loša strana je to što može biti pravi problem kada se Play usluge počnu da prave probleme.

Kako da ažuriram Google Play usluge?

Trebalo bi da se ažuriraju automatski u pozadini, iz Google Play prodavnice kao i svaka normalna aplikacija, tako da bi trebalo da se ažurira kada se sve vaše druge Google Play aplikacije ažuriraju. Međutim, ako želite da proverite ručno, evo kako to da uradite.

Otvorite meni Settings na telefonu. Idite do odeljka Apps, dodirnite All apps i pomerite se nadole dok ne pronađete Google Play usluge. Dodirnite ga.

Pomerite se nadole dok ne vidite detalje o aplikaciji i dodirnite to.

Telefon bi trebalo da otvori Play usluge u Google Play prodavnici. Ako je potrebno ažuriranje, dodirnite dugme Update. Google Play će ažurirati aplikaciju i to je sve.

Ako ne možete da pronađete Play usluge na listi, dodirnite dugme menija sa 3 tačke i izaberite opciju Show system apps.

Gore navedeni proces može se malo razlikovati između uređaja. Na primer, Samsung ne zahteva da pritisnete Sve aplikacije pre nego što vam pokaže punu listu aplikacija.

Kako da preuzmem i instaliram Google Play usluge?

Usluga je unapred instalirana na telefonima na kojima je omogućen Google Play počevši od Android 4.4. Znate da li je na vašem telefonu omogućen Google Play ako ste ga dobili uz Google Play prodavnicu. Ipak, neki ljudi će možda želeti da preuzmu određenu verziju za određene potrebe, pa ćemo ovde prikazati proces instaliranja Play usluga.

Identifikujte odgovarajući DPI i arhitekturu za svoj telefon

Postoji desetak različitih verzija Play usluga. Morate pronaći pravu za svoj telefon.

Za početak preuzmite Droid Hardware Info 1.0.3 aplikaciju. Preporučujemo da ga preuzmete sa APKMirror-a jer ne zahteva Google Play usluge.

Instalirajte aplikaciju nakon što je preuzmete.

Kada se instalira, otvorite aplikaciju. Na Device tabu pronaći ćete DPI vašeg uređaja. Zapišite taj broj. Prevucite do System taba i zapišite svoju CPU arhitekturu. Trebaće vam oboje.

Kako preuzeti Google Play usluge

Najpouzdanije mesto za preuzimanje Play usluga je APKMirror. Imajte na umu: Postoje zasebne verzije Play usluga za Android TV i Wear OS. Uverite se da ih ne preuzimate osim ako vam nisu potrebni.

Na listi izaberite verziju koju želite. Trebalo bi da preuzmete onaj koji odgovara arhitekturi i DPI-u iz prethodnih koraka. Ako ne možete da pronađete svoj DPI, možete koristiti opciju nodpi i trebalo bi da radi dobro.

Kako instalirati Google Play usluge

Play usluge dolaze u APK formatu kao i svaka druga obična Android aplikacija, a proces instaliranja je isti.

Imajte na umu da nepravilna instalacija, pokušaj instaliranja pogrešne varijante Play usluga i nepravilna instalacija mogu dovesti do neuspešne instalacije. Ako vaša instalacija ne uspe, počnite od prvog koraka i ponovite korake.

Kako da onemogućim i ponovo omogućim Google Play usluge?

Možete onemogućiti Google play usluge ako želite. Međutim, imajte na umu da to može u velikoj meri i negativno uticati na rad vašeg uređaja. Ovo se preporučuje samo u svrhu rešavanja problema ili ako nameravate da koristite alternativu bez Google-a za sve.

Kako onemogućiti Google Play usluge

Idite na Settings, a zatim na Apps. Dodirnite opciju All apps da biste prikazali listu kompletnih aplikacija (nije neophodno na svakom telefonu).

Pomerite se nadole i izaberite Google Play usluge.

Dodirnite dugme Disable. Poslaće vam upozorenje o tome kako će uticati na performanse uređaja pre nego što vam dozvoli da ga onemogućite.

Gotovo sigurno ćete dobiti gomilu obaveštenja o tome da razne aplikacije ili usluge više ne mogu da funkcionišu dok ponovo ne uključite Play usluge. Ovo je normalno, jer Play usluge obrađuju mnogo pozadinskih stvari.

Kako ponovo omogućiti Google Play usluge

Izvršite iste korake kao gore, osim što pritisnete dugme Turn On.

Kako ukloniti dozvole iz Google Play usluga

Još jednom, pratite gore navedene korake da biste došli do stranice aplikacije Play usluge u podešavanjima.

Ovaj put dodirnite Permissions.

Dodirnite dozvolu koju želite da opozovete. Dodirnite opciju Don’t allow.

Vaš uređaj će vam reći da to može uticati na funkcionalnost nekih stvari. Pritisnite Don’t allow anyway da nastavite.

Opet, korišćenje gornjih metoda preporučuje se samo u svrhu rešavanja problema. Play usluge su vezane za samu srž Android-a i njegovo onemogućavanje (ili njegovih dozvola) može imati radikalno negativne efekte na vaš uređaj i njegove performanse.

Izvor: Androidauthority

