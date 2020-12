Google Stadia će omogućiti livestream igara na YouTube

Od samog početka, Google Stadia i YouTube trebalo je da rade zajedno. Sada će to konačno biti omogućeno.

Napokon će ispuniti svoje najveće prvobitno obećanje

Zahvaljujući magiji cloud computinga, mogli biste da kliknete na YouTube oglas da biste odmah započeli igru, YouTuberi bi mogli da pozovu svoje gledaoce da se odmah pridruže njihovoj igri i – što je možda najvažnije – kreatori bi odmah, bez napora, mogli da uživo prenose svoje Stadia igre na YouTube samo pritiskom na dugme na kontroleru. Nijedna od tih stvari nije se dogodila pri pokretanju Stadie prošlog novembra, ali najveća stiže 8. decembra: svaki korisnik Stadie moći će da uživo prenosi direktno na YouTube od sutra, potvrđuje predstavnik za The Verge.

9to5Google je primetio da se čini da je funkcija uvedena, pa postoji mogućnost povezivanja YouTube naloga i Stadia naloga – mada još uvek nema mogućnosti stvarnog strimovanja. Prema 9to5Google, i dalje ćete morati da strimu date naslov i da uradite nekoliko podešavanja, na primer da li je strim prikladan za decu (da bi se pridržavao pravila o zaštiti dece). Takođe nije jasno da li ćete moći da strimujete u 4K, kao što je Stadia prvobitno obećala. Za to bi vam verovatno trebalo 9,99 USD mesečno pretplate na Stadia Pro, kao što je potrebno za 4K igranje. Ova funkcija nije mogla doći u važnije vreme za Stadiu: najvažnija igra servisa do sada, Cyberpunk 2077, stiže ove nedelje, u vreme kada su konzole sledeće generacije i najnovije grafičke kartice za izgradnju vašeg moćnog računara neverovatno teška i skupa za kupovinu. To je najveći test za Stadiu do sada i onaj na koji se kompanija oslanja: kupovina Cyberpunka dolazi sa kompletom besplatnog Stadia hardvera na ograničeno vreme – za razliku od seta koji je besplatno dala pretplatnicima YouTube Premium-a.

Korisnici koji prenose Ciberpunk 2077 sa Stadie na YouTube mogli bi biti najveća prilika za Google da dokaže šta njegova usluga može učiniti.

Izvor: Theverge

