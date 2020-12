YouTube besplatno stream-uje Džejms Bond filmove

Najnoviji nastavak sage o najpoznatijem svetskom špijunu, Džejmsu Bondu, „No Time to Die“ odložen je zbog pandemije korona virusa, ali to ne znači da ćete ostati uskraćeni za njegove avantura. YouTube i MGM su odlučili da prvih 19 Džejms Bond filmova ponude besplatno u YouTube „Free to Watch“ Movies sekciji. Na listi su filmovi sa Šonom Konerijem, Džordžom Lezenbijem, Rodžerom Murom, Timoti Daltonom i Pirsom Brosnanom (sem poslednjeg njegovog filma, „Umri drugi dan“), dok filmovi u kojima glumi Danijel Krejg, za sada nisu dostupni.

Razlog za nemogućnost najnovijih naslova je što Sony, nije dao dozvolu da se oni besplatno ponude gledaocima. Nije poznat razlog za ovaj „poklon“ ljubiteljima Džejmsa Bonda, kao ni da li je u pitanju vremenski ograničena ponuda, mada se spekuliše da je u pitanju tribute nedavno preminulom Šonu Koneriju, ili možda najava za najnoviji film.

Ova ponuda je aktuelna samo u SAD-u, ali upotrebom neke od besplatnih VPN ekstenzija za vaš browser, moći ćete da pristupite listi.

