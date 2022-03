Google telefon priprema Material You inspirisan dialer koji izgleda kao Android 12 lockscreen

Elementi Material You brzo su preuzeli razne Google aplikacije u početku i nakon uvođenja Androida 12, ali izgleda da Google nije još završio.

Novi dizajn dialera

U najnovijem ažuriranju Google telefona sakriven je novi dizajn dialera koji ima neke poznate elemente Material You. Google je prošle godine prvi put dodao akcente boja sa potpisom Material You u svoju aplikaciju za biranje brojeva za Pixel telefone, sa bojama koje se pojavljuju na dugmadima i pozadini aplikacije. Ali to je zaista bilo sve, sa ukupnim vizuelnim dizajnom uglavnom je izgledalo isto. Google je očigledno spreman to da popravi jer najnovije ažuriranje Google telefona donosi renovirani brojčanik, sa odličnim dizajnom.

Google telefon u suštini usvaja isti Material You stil kao lockscreen Androida 12 na Pixel-u. Ovo uključuje istaknutu ivicu za svako dugme na dialeru, u potpunoj suprotnosti sa trenutnim dizajnom, koji uopšte nema ivice oko svakog dugmeta. Svako od ovih dugmadi ima malu animaciju koja je u osnovi identična onome što se vidi na zaključanom ekranu Androida 12, sa detaljem na dugmetu koji se širi prema ivicama i pokazuje malo drugačiji oblik pri svakom dodiru.

