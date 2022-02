Kako ukloniti deljeni Google Drive?

Sa elementima za deljenje Google drivea, saradnici mogu direktno da dođu do zapisa sa vašeg Google drivea tako što će kliknuti na konekciju.

Prošla su vremena USB stikova

Google drive čak prati koji zapisi/organizatori su vam dostavljeni. Iako je ovaj element sjajan, može biti naporan na duge staze. U slučaju da ste vlasnik zajedničkog zapisa, njegovo brisanje će u potpunosti eliminisati dokument iz vašeg i svih saradničkih drive-ova. Svako kome ste preneli dokument nikada više ne može doći do njega. Pametnije je postaviti drugu osobu za vlasnika dokumenta pre nego što ga izbrišete sa Google drivea. U slučaju da vam je zapis upravo dostavljen, brisanje dokumenta će samo eliminisati „interfejs“ dokumenta sa vašeg drivea. Ako ponovo dođete do zapisa, vratićete ga u oblast „Imparted to me“ na Google driveu.

Uputstva korak po korak za uklanjanje „Imparted to me“ fajlova sa Google drivea

Desktop

Otvorite drive.google.com u browser-u i ulogujte se.

Kliknite na Shared with me u meniju sa leve strane i pronađite document/organizer koji želite da eliminišete.

Na desnoj strani nađite record/envelope i izaberite Remove.

Mobile

Otvorite Google Drive app na Androidu ili iPhone-u.

Kliknite na Shared symbol u donjem delu aplikacije i pronađite zapis (record) koji želite da eliminišete.

Kliknite na 3 tačke ispod record/envelope i izaberite Remove.

U boksu za potvrdu kliknite Remove.

Korak po korak uputstva da se uklonite iz Shared File u Google Drive-u

Desktop

Otvorite drive.google.com u browser-u i ulogujte se.

Kliknite na Shared with me u meniju sa leve strane i pronađite document/organizer koji želite da eliminišete.

Na desnoj strani nađite record/envelope i izaberite Share.

U prozoru koji se pojavi, kliknite na Dropdown bolt pored vašeg imena i izaberiteRemove.

Mobile

Otvorite Google Drive app na Androidu ili iPhone-u.

Kliknite na Shared symbol u donjem delu aplikacije i pronađite zapis (record) koji želite da eliminišete.

Kliknite na 3 tačke ispod record/envelope i izaberite Share.

Ispod Who approaches tapnite jednu od profilnih slika.

U Who approaches meniju, tapnite svoje imei izaberite Remove na dnu.

