Hakovani nalozi Facebooka na Twitteru i Instagramu

Zvanični nalozi Facebook-a na društvenim mrežama Twitter i Instagram su hakovani, potvrđeno je od strane njihovih zvaničnika. Prethodno je ista grupa hakera kompromitovala naloge mnogih poznatih kompanija i organizacija kao što su HBO, NFL i njeni klubovi, ali i New York Times.

Twitter se prvi oglasio

Prvu informaciju o hakovanju zvaničnih profila ove kompanije objavio je portparol Twittera u petak. Nalozi @Facebook i @Messenger hakovani su preko neke treće platforme. On je izjavio da su odmah po uviđanju da su profili hakovani zaključali sve profile i obavestili kompaniju Facebook o tome, kako bi što pre ponovo bili online. Na sve ovo iz kompanije Facebook nisu želeli da daju bilo kakav komentar.

Nedugo zatim, na zvaničnom profilu Facebooka na Instagramu, pojavila se slika sa porukom identično kao i na Twitteru. Na njoj je pisalo “Hello, We are OurMine“. Hakerska grupa OurMine dospela je u žižu javnosti nakon što je 2017. godine uspela da hakuje profile i podatke kompanija kao što su HBO i New York Times.

Izvor: CNN

