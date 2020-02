Huawei 5G i “Lov na veštice”

Kineski ambasador u Velikoj Britaniji, Liu Xiaoming, izjavio da je političari na ostrvu vode “lov na veštice” protiv Huawei-ja u vezi sa razvojem 5G mreže. Neki od visoko kotiranih konzervativaca pisali su Torijevcima da izraze zabrinutost zbog odluke vlade da Huawei-ju dodeli ulogu u razvoju 5G mreže.

Bivši ministri VS Huawei

Četvorica ministara iz bivšeg kabineta vlade naglašavaju da je potrebno da se dobavljači “visokog rizika” isključe iz procesa razvoja 5G mreže ili da se vremenom ukinu. Kineski ambasador izjavio je da ministri nisu u pravu. Takođe je izjavio da je “Huawei u privatnom vlasništvu i da nema nikakve veze sa kineskom Vladom.”

Glasnici protiv ove kompanije kažu da ona predstavlja bezbednosni rizik samim tim što je deo mobilne internet mreže pete generacije u Britaniji, i da može dovesti do pobune protiv vlade Borisa Džonsona. Ono što ide na ruku Huawei-ju jeste da su oni lideri u oblasti 5G mreže.

Kao glavni razlog zbog koje je premijer odlučio da zadrži Huawei jeste taj što jedino oni mogu pomoći Britaniji da se uradi 5G pokrivenost na teritoriji cele države do 2025. godine. Ono što izaziva problem sa ekonomske strane, jeste to što je Vlada stavila ograničenje na 35% učešća za Huawei, jer to nije u skladu sa principima slobodne ekonomije.

Politika ipak na čelu problema

Na odluku Borisa Džonsona da Huawei bude deo razvoja 5G mreže u Velikoj Britaniji reagovali su i iz američkih državnih organa. Razočarani su odlukom premijera da dopusti jednoj takvoj kompaniji kao što je Huawei da bude deo razvoja osetljivih tehnologija.

Međutim, iz Britanije napominju da će ipak postojati određene zabrane za Huawei, kao npr. koje delove će smeti da proizvode, i na kom nivou osetljivosti. Huawei treba da ispoštuje mnoge rigorozne uslove kako bi mogao da nastavi sa radom na projektu 5G mreže u Britaniji.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet