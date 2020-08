Halo Infinite mogao bi biti free-to-play

Halo Infinite bi mogao uskoro da dobije i free-to-play mod, po uzoru na popularne online pucačine kao što je Call of Duty. Popularna stranica Smyths u Irskoj, koja se bavi prodajom igračaka i video igara u Velikoj Britaniji, objavila je da nas čeka “revolucionarno iskustvo igranja sa više igrača“, a sve u vezi sa Halo Infinite. Stranica je obrisana, ali u keširanoj verziji i dalje možete pristupiti ovim informacijama.

Do 120 frejmova po sekundi

S vremena na vreme čini se da je Call of Duty napravio pravi iskorak kada je u pitanju besplatna verzija njihove igre za online borbe. Iz novih informacija vidi se da će verovatno i drugi popularni pucački naslovi krenuti istim putem, pa se i od Halo igre očekuje nešto slično. Informacije koje su procurele govore nam da će Halo Infinite ići i do 120fps na konzoli Xbox Series X. I drugi korisnici sa Tvitera su potvrdili da se radi o veoma visokom kvalitetu igre, ali i o modovima koji su potpuno novi za Halo franšizu.

Definitivno bi ovakav potez bio ogroman za Halo. Ideja je da se putem free-to-play verzije stvori ogromna baza igrača koji će kasnije kupovati druge modove i razne sitne stvari koje će doneti prihod Microsoftu, kao što je to uradio prošle godine Call of Duty sa njihovom battle royale verzijom Call of Duty: Warzone.

Izvor: Engadget

