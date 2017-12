HBO GO pretplata dostupna direktno na njihovom sajtu

HBO-ova internet usluga videa na zahtev, HBO GO, je od skora dostupna svim korisnicima u Srbiji direktno putem OTT (Over The Top) poslovnog modela. Tako se svi ljubitelji serija, filmova i ostalog sadržaja sada mogu pretplatiti na HBO GO direktno na hbogo.rs internet stranici. Osim u Srbiji, HBO GO je dostupan i u susednim zemljama, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sloveniji, Makedoniji, Bugarskoj i Bosni i Hercegovini, a ovaj korak je nastavak ekspanzije HBO GO OTT poslovnog modela koji je u Mađarskoj, Rumuniji, Češkoj i Slovačkoj lansiran 13. novembra ove godine.

Svi novi korisnici HBO GO uslugu moći će da isprobaju mesec dana besplatno aktiviranjem probnog perioda direktno na hbogo.rs internet stranici, bez obaveze. Po isteku probnog perioda, mesečna pretplata iznosiće 799 dinara, a izvršavaće se putem bankovne kartice koja je unesena prilikom registracije. Opcija direktne pretplate na HBO GO uslugu dodatak je već postojećoj ponudi HBO kanala i usluga u Srbiji, a HBO GO će i dalje biti dostupan u ponudi odabranih operatera, u TV i internet paketima.

Gledaoci u Srbiji na HBO GO-u mogu da gledaju premijere većine serija u isto vreme kada i u Americi, a novi naslovi se dodaju u HBO GO ponudu na nedeljnom nivou. Sav sadržaj je potpuno lokalizovan i svi naslovi imaju srpske titlove, dok su za većinu animiranih filmova dostupne sinhronizovana i originalna verzija. HBO GO OTT usluga biće dostupna na računarima, pametnim telefonima, tabletima, Apple TV-u, Chromecast-u, Samsung Smart TV-u i PlayStation-u. Svaki HBO GO pretplatnik uslugu će moći da koristi na pet uređaja, od kojih su dva streaming-a dostupna u isto vreme.

HBO GO pretplatnicima omogućava gledanje svih sezona hit serija iz originalne HBO produkcije poput Igre prestola (Game of Thrones), Zapadnog sveta (Westworld) i Silicijumske doline (Silicone Valley), ali i kultnih serija kao što su Seks i grad (Sex and the City), Porodica Soprano (The Sopranos), Žica (The Wire) i mnoge druge. Uz HBO produkciju, HBO GO donosi i popularne serije drugih studija, kao što su Emmy nagrađena serija Sluškinjina priča (Handmaid’s Tale), Vavilon Berlin (Babylon Berlin), Tvin Piks (Twin Peaks), Pad viteza (Knightfall), Luter (Luther) i mnoge druge.

