Hisense 55U8GQ ULED TV – Hisense u punom sjaju

Nova generacija ULED modela predstavljena je sa idejom da se lestvica podigne na još viši nivo, kako bi se ukupni kvalitet dodatno približio najpoznatijim brendovima kada su u pitanju 4K televizori. Ovaj zadatak deluje svake godine sve lakše, jer sa veoma razvijenom i zrelom tehnologijom ima sve manje prostora za veći napredak, što ostavlja prostor da se svi proizvođači maksimalno približe jedni drugima

U8G serija je odličan predstavnik ove činjenice, jer nudi karakteristike koje su do samo pre par godina bile rezervisane samo za najskuplje modele. Trenutno se u ponudi nalaze modeli dijagonale od 65 i 55 inča, a mi smo na testu imali pristupačniji 55“ model. Reč je o televizoru koji se može pohvaliti EISA nagradom kao najbolji porodični televizor, što je priznanje koje laska, ali i obavezuje.

Lepota je važna

Dizajn je mnogima bitna stavka kada je u pitanju izbor televizora, ali i tu ima sve manje prostora za neke naročite razlike u domenu standardnih uređaja. Što tanji okvir oko ekrana je trend koji odavno svi prate, pa se i 55U8GQ bez problema uklapa. Potraga za što efikasnijim rešenjem za postolje i dalje traje, jer se uvek traži što kompaktnija opcija. U ovom slučaju, postolje se veoma lako sastavlja, ima neophodnu čvrstinu kako bi relativno težak televizor činilo stabilnim. Baza postolja je taman dovoljno široka da se postigne stabilnost, što ostavlja više izbora kada treba odabrati mestu u stanu za novi TV. Kod ovoga modela, upotreba VESA nosača je veoma lako dostupna opcija ukoliko televizor treba da stoji u nekom širem, otvorenijem prostoru.

Dobar razlog zašto TV držati u otvorenijim, širim prostorijama ili čak napolju je zvuk, jer 55U8GQ poseduje fin set zvučnika za jedan televizor. Ukupna snaga je deklarisana na 60W, zajedno sa dodatnim subwoofer-om snage 20W. Uz podržane Dolby tehnologije, finalni rezultat po pitanju zvuka je sasvim dobar. Toliko dobar da je potreba za nekim dodatnim soundbar sistemom već diskutabilna, jer neko standardno rešenje ovog tipa teško da će biti značajnije bolje od onoga što 55U8GQ već u samom startu nudi.

Odlično se vidimo

U8G serija modela poseduje ekrane koji koriste QuantomDot tehnologiju, što se kod Hisense-a naziva ULED. Dakle, u pitanju 10bitni (8bit+FRC) ekran sa DirectLED pozadinskim osvetljenjem deklarisanim čak na 1000 nita. To omogućava da HDR sadržaj stvarno izgleda kao HDR, a da pri tome ne dolazi do distorzije prikaza. Čak i kada je osvetljenje na maksimumu ili preko njega (mogu se izmeriti i vrednosti dosta preko 1000 nita u određenim situacijama), nema nekih iole uočljivijim problema. Ukupna preciznost prikaza boja je veoma dobra, što je u skladu sa onim što se očekuje od ULED ekrana.

55U8GQ prikazuje 97% palete iz DCI P3 spektra i 75% boja iz REC2020, što pokazuje primenu QuantomDot tehnologije kod ovog LED panela. Ovi rezultati su izuzetno dobri, jer nadmašuju i one koje smo videli na nekim jačim QLED modelima. Interesantno, najveće odstupanje u prikazu boja se može primetiti u situacijama sa minimalnim osvetljenjem, ali je to verovatno posledica toga da FALD sistem pokušava da odradi svoj posao. 55U8GQ poseduje 90 FALD zona (zone lokalnog zatamnjivanje pozadinskog osvetljenja), što omogućava ostvarivanje „potpuno crne“ boje i odličan kontrast kada je to potrebno koji može ići i do 7000:1. Izuzev pomenutog detalja, FALD lepo i brzo radi, a njegova funkcija je maksimalna bez obzira na ulaz signala ili režima rada, što znači da FALD radi i u „Game“ režimu.

Frekvencija rada PWM sistema kojim se kontroliše pozadinsko osvetljenje je 960 Hz, što omogućava brzo reakciju celog sistema. Pored toga, ova brzina je značajna jer ova visoka frekvencija se ne može primetiti kao treperenje, što je slučaj kod nekih sporijih rešenja. Bonus su odlična nominalna podešavanja, pa većina korisnika neće imati nikakvu potrebu za preturanjem po opcijama vezanim za podešavanje slike.

Fabrički modovi su više nego dovoljni, što je uvek pohvalno jer se od korisnika na zahteva da gubi vreme na inicijalna (ili naknadna) podešavanja. Jedina stvar koju je najbolje isključiti je „motion smoothing“ pri gledanju filmova, dok se pri gledanju sportskih sadržaja može eksperimentisati sa ovom opcijom.

Još jedna specifičnost panela koji koristi 55U8GQ je maksimalno osvežavanje od 120 Hz, ali i sve ostale stvari koje se odmah mogu dovesti u vezu kada sa osvežavanjem. 55U8GQ nominalno radi na 120 Hz, pa se procesiranjem slike reguliše prikaz svim video materijalom koji je uglavnom snimljen sa maksimalnih 60 frejmova. Ovo procesiranje radi jako dobro, pa korisnik nema potrebu za intervencijom u opcijama.

Tamo gde 120 Hz najviše dolazi do izražaja je kada se 55U8GQ priključi na računar ili neku od modernih konzola. Za ovo povezivanje zadužen je HDMI 2.1 (ukupno četiri porta), a tada je korisno aktivirati „Game“ režim. 55U8GQ inače već ima dosta nisko kašnjenje, ali aktiviranjem Game režima se „ulazni lag“ smanjuje na ispod 6 ms, što je odličan rezultat. Sve ovo važi za 4K i manje rezolucije pri osvežavanju od 120 Hz. Čim se osvežavanje smanji, raste i ulazni lag pa se tu opet jasno vidi prednost ovog ULED panela.

Interesantno, podržan je i FreeSync kao opcija za dinamičku korekciju, ali se kao i uvek treba truditi da osvežavanje bude što bliže maksimalnoj vrednosti. Brzina odziva je takođe jako dobra, što znači ispod 10ms za 100% i 4ms za 80% promene stanja. Ovo su vrednosti koje nisu mnogo daleko od nekih monitora, pa su performanse 55U8GQ po ovom pitanju impresivne.

Sistem bogat opcijama

55U8GQ koristi najnoviju 5.0 verziju VIDAA operativnog sistema, a sve to pokreće NovaTek NT72671D. U pitanju SoC sa četiri jezgra i ARM Mali-G51 grafičkim procesorom, koji omogućava da pomenuti operativni sistem dosta brzo funkcioniše. Sve glavne aplikacije su tu, a ima dosta toga da se nađe na Hisense app prodavnici. Tu je i EON aplikacija koja je fabrički instalirana, pa su standardni zahtevi domaćeg tržišta ispunjeni.

55U8GQ je definitivno najbolji Hisense televizor koji smo imali priliku da testiramo, što se i očekuje kada je u pitanju najnovija generacija televizora nekog proizvođača. Ono što impresionira je kombinacija karakteristika koje 55U8GQ stavlja u red trenutno najboljih TV opcija kada se u obzir uzme odnos cene i mogućnosti. Odličan QuantumDot, pardon ULED ekran u kombinaciji sa osvežavanjem od 120 Hz, nizak ulazni lag i brzina odziva uz sasvim dobar zvuk čine 55U8GQ jako primamljivom opcijom. Slične karakteristike se mogu pronaći u ponudi najpoznatijih TV marki, ali po značajno većoj ceni. Na sve to se mora istaći i jedinstvena ponuda za tržište Srbije – čak sedam godina garancije! Prema tome, Hisense 55U8GQ model predstavlja optimalan izbor i jedan od onih televizora koji „rešavaju sve brige jednim potezom.“ Reč je o fantastičnom televizoru i izvanrednoj kupovini!

Korisna adresa: rs.hisense.com

Podelite s prijateljima

Tweet