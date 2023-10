Hisense E7K: Atraktivnih 65″

Iako je možda teško poverovati, 4K televizori su skoro celu deceniju s nama i na horizontu nema vidljivog koraka napred.

Imali smo priliku da probamo 8K modele, ali njihova upotrebna vrednost i nedostatak sadržaja čine da i se i dalje na tržištu pojavljuju novi 4K modeli. Tehnologija je napredovala toliko da je veoma teško učiniti neka drastično veća poboljšanja. Zbog toga je najbolji put za nove modele uglavnom u pravcu povoljnije cene i spuštanja kvalitetnijih tehnologija ekrana u povoljnije serije. Hisense je od samog starta proizvodnje 4K televizora imao tu ideju, pa smo tokom godina u više navrata testirali modele koji su u tom trenutku nudili najbolje odnose cene i kvaliteta. Sa serijom E7K taj trend se nastavlja.

QuantumDOT za mase

QuantumDOT tehnologija ekrana je do ne tako davno bila rezervisana za višu klasu televizora, koja je napravljena da konkuriše OLED ekranima. Nešto kasnije, Hisense i Samsung napravili su dogovor, pa je Hisense uveo QLED tehnologiju, što predstavlja njihovu QuantomDOT verziju. Bez obzira na naziv, osnovna ideja je ista. Dakle, između pozadinskog osvetljenja i LCD matrice se nalazi sloj nanokristala. Kod standardnog LCD-a pozadinsko osvetljenje je belo, dok je kod QLED ekrana plavo. To plavo osvetljenje prolazi kroz nanofilter, osvetljenja quantum tačke, tada one imaju mogućnost da emituju zelenu ili crvenu boju, čime se dobija neophodna RGB komponenta.

Pošto se quantum sloj može mnogo preciznije kontrolisati po pitanju količine osvetljenja koje emituje, to automatski donosi precizniji prikaz boja u spektru. Spektar je veći od standardnog, pa svi QLED paneli imaju 10-bitnu paletu. Ovaj tip ekrana ima veću efikasnost jer se može koristiti samo jedno pozadinsko osvetljenje i na taj način se troši manje energije. Prikaz sivih i crnih nijansi je takođe bolje kontrolisan, pa QLED ima bolje performanse i po ovom pitanju od klasičnih LCD ekrana. Usled toga, nije neophodno koristiti kompleksniji sistem pozadinskog osvetljenja s mnogo zona za automatsko zatamnjivanje. Segmentacija modela je tako lako moguća, pa je na proizvođačima koliko će opcija i mogućnosti ponuditi.

Ekonomičan QLED

Hisense E7K spada u ekonomičniju klasu QLED modela, a postoji u dve verzije: standardna i Pro. Na testu smo imali standardnu verziju kako bismo videli šta se nudi u ovoj QLED kategoriji. E7K koristi QLED tehnologiju ekrana, uz VA konfiguraciju i pomenuto DirectLED pozadinsko osvetljenje. Deklarisano maksimalno osvetljenje je 300 nita, dok nezavisne zone zatamnjenja nisu prisutne.

E7K video-procesor podržava bukvalno sve HDR standarde (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG) iako sam ekran nije toliko efikasan po pitanju prikaza HDR sadržaja. E7K može u momentima „blesnuti” do 400 nita, što tek zadovoljava bazičnu HDR specifikaciju. Statički kontrast je 3200 : 1, što je više nego pristojno i omogućava dobar prikaz tamnih scena i sivih nijansi. Probijanja pozadinskog osvetljenja ima malo, jer se sve to bolje kontroliše zahvaljujući QLED tehnologiji, pa je ukupan kvalitet slike sasvim dobar, posebno ako se E7K uporedi s klasičnim LED modelima koji imaju standardno osvežavanje od 60 Hz. Prosečno vreme odziva je 8 ms, što je prihvatljivo za gejming upotrebu. Ukoliko želite da televizor češće upotrebljavate kao monitor, tu je Pro verzija koja, pored nekih drugih boljih karakteristika, ima bolji odziv i osvežavanje od 120 Hz.

E7K poseduje dva zvučnika snage od po 10 W, što rezultuje sasvim pristojnim i jakim zvukom. Opet, Pro verzija ima još bolje zvučnike, ali i ona klasična konfiguracija neće vas momentalno podstaći da potražite neki soundbar dodatak. Što se operativnog sistema tiče, E7K koristi VIDAA 6.0 verziju Hisense softvera (Pro verzija koristi noviju 7.0 verziju). Sve standardne aplikacije su podržane, a tu su i glasovne komande ukoliko želite da koristite takav način upravljanja uređajem. Daljinac je takođe klasičan i u skladu s generalnom idejom iza E7K serije televizora, a to je odličan odnos između kvaliteta slike, dijagonale i cene. Tako E7K dijagonale od 65“ košta nešto manje od 90.000 dinara, što ovaj model čini jednim od najboljih izbora u ovoj veličini ekrana.

Korisna adresa: rs.hisense.com

