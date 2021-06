HPE Alletra i Data Services Cloud Console: Oslobodite moć svojih podataka

Početkom maja Hewlett Packard Enterprise je predstavio najznačajnije unapređenje u svom storage portfoliju do sada. I to ne jedno, već dva! U pitanju je HPE Alletra – nova familija storage uređaja, kao i objedinjeno, cloud zasnovano rešenje za upravljanje podacima nazvano Data Services Cloud Console.

HPE se već neko vreme transformiše iz box mover u pravu cloud kompaniju. I to rade veoma brzo, mnogo brže nego što su mnogi očekivali od tako velike kompanije. Predstavljanje HPE Alletre i Data Services Cloud Console samo je još jedan korak u tom pravcu i pokazuje koliko je HPE ozbiljan u svojim namerama da što pre okonča tu transformaciju.

Objedinjena kontrola

Danas je jedan od najvećih problema u enterprise IT-u, to što je on previše komplikovan. Na raspolaganju je uvek previše opcija, koje su naizgled veoma slične, ali se suštinski mnogo razlikuju. Odabir prave opcije je time dodatno otežan i lako je napraviti pogrešan izbor. Kao otežavajuću okolnost, možemo da kažemo da postoji i visok stepen nekompatibilnosti među različitim rešenjima. Naime, često se dešava da više odabranih opcija ne mogu da rade zajedno ili je veoma teško upravljati njima. A to se može desiti čak i u portfoliju jednog istog proizvođača.

Pokušajmo to da predstavimo na jednom primeru. Uobičajena situacija je da kompanije čuvaju svoje vredne podatke „rasute” u glavnom data centru, sekundarnom data centru, na storage sistemima smeštenim u poslovnicama, na edge lokacijama i u javnom cloud-u. Fragmentacija podataka na ovaj način uslovljava i da njihov menadžment takođe bude fragmentovan. Potreban je najmanje po jedan lokalni korisnički interfejs za svaki od ovih fragmenata. Još jedan izazov s kojim se IT susreće u ovakvoj situaciji jesu visoki troškovi, jer je potrebno održavati više različitih storage izvora u isto vreme. Ako znamo da je prilikom kupovine takvih sistema u cenu obično uključeno i tri do pet godina hardverske podrške, jasno je da su to ogromne investicije .

Imajući to u vidu, HPE je primenio potpuno drugačiji pristup. Predstavljanjem Data Services Cloud Console, HPE želi da apstrahuje menadžment, bez obzira na to gde se podaci nalaze. Umesto da svaki od pomenutih storage sistema koristi sopstveni korisnički interfejs, Data Services Cloud Console koristi jedinstven, cloud zasnovan korisnički interfejs koji ih sve objedinjuje. Drugim rečima, sada su u „paket” uključeni ne samo hardver i hardverska podrška već i podrška za objedinjeni globalni data menadžment. Iako se suštinski dobija još jedan proizvod u paketu, HPE tvrdi da će ukupna cena ostati ista – menjaju se samo modeli plaćanja kako bi se podržalo cloud iskustvo.

Interesantno je da je Data Services Cloud Console zasnovan na Aruba Central, platformi koja se upotrebljava za upravljanje Aruba mrežama. Aruba Central je dostupan već godinama i upravlja milionima uređaja. To znači da iza Data Servies Cloud Console stoji ozbiljan dugogodišnji razvoj koji je samo „spakovan” u novi proizvod.

Ipak, moramo da naglasimo da u trenutku pisanja ovog teksta nije baš sve dostupno korisnicima, jer se radi o novom proizvodu koji je tek započeo svoj život. Međutim, sistem je napravljen tako da se lako može nadograđivati. Data Services Cloud Console je zasnovan na microservice arhitekturi, što znači da će biti jednostavno da se dodaju nove aplikacije koje će podržati različite funkcije i storage sisteme. U ovom trenutku, dostupno je tek nekoliko opcija, ali će zahvaljujući pomenutoj arhitekturi, već u bliskoj budućnosti biti na raspolaganju još nekoliko.

Takođe, za sada Data Services Cloud Console radi samo s dva tipa storage-a, koji su takođe potpuno novi. HPE nije samo najavio ovaj sistem već ga je i zaokružio s dva nova storage-a koji će biti sposobni da u potpunosti iskoriste njegove prednosti – HPE Alletra 6000 i HPE Alletra 9000.

HPE Alletra 6000 i 9000

HPE Alletra 6000 je dizajniran i izgrađen u kompaniji, a zasnovan je na HPE Nimble storage rešenju. Može da se kontroliše preko cloud-a, podaci se čuvaju na NVMe SSD-ovima, a garantuje dostupnost od „šest devetki” (99,9999%). Takođe, HPE Alletra 6000 uvek dolazi u obliku two-node konfiguracije.

Kada su performanse u pitanju, ovaj storage je znatno unapređen u odnosu na uređaje iz kojih vuče korene. S obzirom na to da se radi o „friškom” uređaju koji je tek „izvučen iz pećnice”, ne postoje iskustva iz prakse, ali proizvođač obećava da će se s njim performanse popraviti do tri puta!

Veći brat, HPE Alletra 9000 takođe je potpuno dizajniran i napravljen u okviru kompanije. Iako pripadaju istoj klasi, razlika je u „DNK prirodi”. Naime, ovaj storage se zasniva na HPE Primera storage rešenju. Zajedničko za oba storage-a jeste to što su u potpunosti kompatibilni s Data Services Cloud Console. Jedna od najvećih prednosti HPE Alletra 9000 rešenja jeste to što umesto garancije dostupnosti od „šest devetki”, nudi stopostotnu dostupnost – kao i HPE Primera.

Alletra 9000 za sada može da se skalira do četiri noda, ali već je najavljen update (biće dostupan do kraja godine), koji će obezbediti skaliranje do osam nodova. Što se tiče performansi, za sada se samo navodi da su one bolje u odnosu na HPE Primera storage.

Dakle, trenutno na raspolaganju je Data Services Cloud Console, samo sa Alletra 6000 i Alletra 9000 strorage sistemima. Međutim, prema informacijama koje stižu iz HPE-a, uskoro će podrška biti proširena i na Nimble Storage i Primera sisteme. Ne bi nas iznenadilo da se njima kasnije pridruže i SimpliVity, kao ni drugi storage sistemi, možda čak i od nekog drugog proizvođača.

Jednostavnost pre svega

Sve ove promene razvijaju se s ciljem da se olakša upotreba. S tog aspekta, možda je najinteresantnija stvar nešto što HPE naziva Intent based provisioning – jedna od budućih aplikacija koja će biti uključena u Data Service Cloud Console. Jednom kada se implementiraju Alletra storage kao mesto za čuvanje podataka, i Data Services Cloud Console za apstrakciju pristupa tim podacima, otvaraju se vrata do mnogih naprednih mogućnosti.

Na primer, umesto da se logovanje obavlja direktno na storage-u i da se razmišlja o mnogim detaljima vezanim za hardver i protokole koji su tu implementirani, korisnik bi mogao samo da kaže da mu je potrebna određena količina dodatnog kapaciteta za globalni SQL server. Data Services Cloud Console bi, uz pomoć InfoSight AI-a, pronašao najbolju lokaciju za to – bez obzira na to da li je o u pitanju lokalni storage, cloud… – i obezbedio optimalan kapacitet za tu namenu.

I to je suština cele ove priče – pojednostavljenje.

Na kraju, možemo da postavimo jedno pitanje – da li je ovo zaista novo, do sada neviđeno rešenje? Odgovor može da bude i „da” i „ne”. Do sada je predstavljeno nekoliko rešenja različitih proizvođača, koja su pokušavala da se izbore s istim problemom. Čak je i HP svojevremeno imao HP SAN Virtualization Services Platform (HP SVSP) rešenje koje je pokušalo da uradi isto što i Data Service Cloud Console. Međutim, između njih postoji nekoliko fundamentalnih razlika.

Sva ta druga rešenja zasnovana su na nekoj vrsti fizičkih uređaja koji se pozicioniraju između storage sistema i korisnika, ili su zahtevali specijalan softver koji je morao da bude negde instaliran. Data Services Cloud Console je u potpunosti cloud zasnovano rešenje, koje ne zahteva instalaciju. Da bi se koristio, dovoljno je samo da se ulogujete s bilo koje lokacije i s bilo kog uređaja. Takođe, Data Services Cloud Console je zasnovan na otvorenoj arhitekturi s mikroservisima, koja omogućava da se funkcionalnosti ovog sistema šire neograničeno. Drugim rečima, on nije „zaključan” ni u jednu tehnologiju, niti u nekom hardveru, ili protokolu. Upravo to mu daje ogroman kredibilitet da postane dugotrajno rešenje za upravljanje podacima, ma gde oni bili.

Korisna adresa: HPE.com

