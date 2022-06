Huawei fabrika u Mađarskoj čija se kompletna proizvodnja temelji na 5G mreži

Fabrika Huawei Technologies Evropskog centra za snabdevanje (ESC) u Mađarskoj završila je proces digitalizacije i uvođenja 5G mreže i među prvima je u Evropi koja kompletnu logistiku i proizvodnju obavlja isključivo pomoću ove mreže.

Ovo je i ujedno najveći centar kompanije van Kine koji snabdeva do 50 zemalja Huawei proizvodima i obezbeđuje posao za više od 2.000 ljudi. Sa tehnološkim razvojem značajno je povećana efikasnost logističko-proizvodnih procesa, a zahvaljujući 5G mreži, povećana je i bezbednost rada i podataka.

Jovana Tadić, PR menadžer kompanije Huawei Technologies u Srbiji, istakla je da je Huawei globalni lider u IKT oblasti i da je u svom poslovanju usmeren na razvoj čitave industrije.

„Naše kolege u oblasti istraživanja svakodnevno rade na razvoju i poboljšanju najnovijih tehnologija. Verujemo da 5G tehnologija može da transformiše i unapredi poslovanje u svim industrijama, a Evropski centar za snabdevanje najbolje ilustruje kako izgleda poslovna upotreba 5G mreže u modelu Industrije 4.0. Imamo priliku da vidimo kako će izgledati proizvodni i logistički procesi budućnosti, a po svemu sudeći, budućnost izgleda svetla”, rekla je Tadić.

Ona je takođe istakla da je od uvođenja tehnološkog razvoja efikasnost objekta koji obrađuje oko 50.000-60.000 pošiljaka mesečno u određenim procesima povećana za 30-40 odsto, a sada kada je investicija završena, ovaj procenat efikasnosti će se dodatno povećati.

Industrija 4.0 izbliza – proširena stvarnost, samovozeći automobili i mašinska inteligencija

Centar za snabdevanje ima osnovnu mrežu i lokalni Egde računarski sistem sličan klaudu. Prenos podataka je veoma brz zahvaljujući lokalnom klaudu i 5G, a vreme kašnjenja je praktično nula. Četiri samohodna viljuškara u logističkom delu povezana su sa serverom preko 5G mreže, dok se slike kamera instaliranih na vozilima prenose preko mreže do centralnog računara koji pravi računicu i šalje im pravi put. Korišćenjem samovozećih vozila, proces rukovanja je potpuno automatizovan od dolaska do skladištenja, kao i od prikupljanja i transporta delova do montažnih mesta.

Takođe, na 5G mrežu su povezane mobilne radne stanice koje obezbeđuju kontinuitet proizvodnje koji podržava montažu većih materijala. To znači da radnici ne moraju ručno da pomeraju materijal u fabrici, već mobilna radna stanica ide da obavi zadatak na licu mesta.

Pored toga, radne stanice su opremljene procesorima vizuelne slike potpomognute veštačkom inteligencijom koji pomažu u zadacima obezbeđenja kvaliteta. Umesto ručne provere, kamera visoke rezolucije snima gotov proizvod, a uređaj postavljen na mašini filtrira neispravne proizvode ili pakovanje i upoređuje gotove radove sa originalnim prototipom. Na ovaj način centar obezbeđuje smanjenje nivoa grešaka.

Tehnologija proširene stvarnosti (AR – Augmented Reality) koristi se između ostalog za održavanje, obuku osoblja, operacije visoke osetljivosti i tehničku pomoć na daljinu. U praksi, kamera na AR naočarima prenosi sliku inženjeru na udaljenoj lokaciji čiji savet i podršku korisnik može da prati na ugrađenom displeju. Pored održavanja, može se proveriti rad mašina i finalni proizvodi testirati na daljinu.

Veliko poboljšanje zahvaljujući rešenjima 5G

Mreža 5G i srodna rešenja Industrije 4.0 imaju mnoge lako merljive prednosti. Od uvođenja nove tehnologije, došlo je do značajnog smanjenja vremena skladištenja i proizvodnje, smanjenja rizika od grešaka na određenim linijama proizvoda za 50 odsto, kao i visoke bezbednosti na radu i poboljšanog radnog prostora. Takođe, jedno od ključnih poboljšanja je da 5G mreža obezbeđuje izuzetno visok nivo bezbednosti podataka u celoj fabrici.

Podelite s prijateljima

Tweet