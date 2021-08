Huawei Freebuds 4 TWS slušalice – Udobnost na prvom mestu

Huawei je doneo još jedan par TWS (True Wireless Stereo) bubica na domaće tržište. Reč je o Freebuds 4 modelu (ne treba ga mešati sa Freebuds 4i varijantom koja je pozicionirana u klasu ispod) koji stiže sa danas prilično jedinstvenim open-fit konceptom.

Udobnost kao adut

Ovakva slušalice su danas prilično retke, jer su proizvođači uglavnom prigrlili koncept “nabijanja u uvo”, narodski rečeno. U poređenju s većinom bežičnih bubica danas, Freebuds 4 su kao san – fantastično stoje u uhu (naravno, imajte u vidu da je to veoma individualno, izlažemo lični utisak), i premda deluju kao da bi mogle ispasti u praksi se to ne dešava, čak ni prilikom intenzivnijeg vežbanja ili trčanja. U dva navrata je autor ovih redova zaspao sa slušalicama u ušima – jednom se radilo o popodnevnoj dremci na kauču, a drugi put je zaspao u krevetu. U oba slučaja su slušalice bile na svom mestu nakon buđenja. Naravno, ne kažemo da bi se isto desilo svaki put, ali jeste činjenica koja puno toga može reći, posebno ima li se u vidu da je san relativno nemiran i da često dolazi do menjanja poza i spavanja na boku, leđima, stomaku. Uz sve to su izuzetno udobne, tako da od nas u tom pogledu dobijaju maksimalnu ocenu.

Dakle, prvi utisci su odlični, ali šta je sa kvalitetom zvuka? Naše inicijalne impresije su dobre, ali ne i savršene, i sve to po nekoliko osnova. Huawei se opredelio da u nove bubice implementira 14,3-mm drajvere (prilično gabaritno za TWS bubice) uz korišćenje kompozitne dijafragme od tečnog kristala. U praksi, to rezultuje balansiranim zvukom solidne jasnoće u svim delovima spektra. Slušali smo različite muzičke žanrove, od klasike do power metal-a i bili smo zadovoljni onim što smo iskusili – uglavnom.

Osnovna zamerka bi bila što bubice nisu naročito glasne, i definitivno spadaju u red tiših bubica koje smo isprobali u ovih nekoliko godina. Direktnim poređenjem sa Huawei Freebuds 3 bubicama smo ustanovili da je potrebno pojačati zvuk za jedan ili čak dva koraka da bi se došlo do istovetne glasnoće. Bas nije naročito izražen, ali treba imati u vidu da je sve ovo na zadovoljavajućem nivou za cenovnu kategoriju, posmatrano u odnosu na rivale, te da je ukupan utisak jasno iznad pristupačnijih bubica.

Korak napred, korak u stranu

Možda smo ostali u želji da je zabeležen značajniji napredak u odnosu na Freebuds 3, ne samo na polju ukupnog utiska u zvuku. Slično kao i kod prethodnika, Bluetooth kodeci su ostali ograničeni na SBC i AAC, te smo ostali bez podrške za novije, kvalitetnije i prilagodljivije kodeke koji bi doneli podršku za veći bitrejt (aptX, LDAC i drugi).

Redukcija buke je ograničena dizajnom. Iz samog oblika slušalica je jasno da nije moguće potpuno izolovanje zbog slabe pasivne izolacije, te premda Huawei puno očekuje od svog Open-fit Active Noise Cancellation 2.0 sistema, u praksi nemamo neku naročitu izolaciju, niti primetno poboljšanje u odnosu na prethodnika. Sistem uspeva da eliminiše “suptilni deo spektra”, odnosno sitnu buku poput rada klime ili kuckanja za udaljenim računarom, ali ne i ozbiljniju buku, bez obzira što se obećava prilagođavanje ušnom kanalu i slično.

Dva aduta, druže

Ipak, Huawei ima dva velika aduta. Prvi je redukovani lag, odnosno kašnjenje signala preko Bluetooth konekcije, što se s jedne strane pozitivno reflektuje na gledanje filmova i uopštenu sinhronizaciju slike i zvuka, a s druge strane veoma je dobro prilikom igranja na mobilnim telefonima. Zamislite da gledate film tokom putovanja na svom telefonu ili da igrate omiljenu igru, te da zvuk kasni pola sekunde za slikom ili da korake neprijatelja čujete kada je on već uveliko izašao iza ćoška i počeo s rafalnom paljbom po vama. Neugodno, zar ne?

Nije ovo samo problem osoba koje zapažaju sitne detalje, već je prilično uočljivo u praksi. Reč je o nečemu što je rak-rana Bluetooth konekcije i što definitivno nije sređeno na pristupačnijim modelima, ali nova generacija s podrškom za Bluetooth 5.2 konekciju ovaj problem uspešno reguliše. Isto važi i za Freebuds 4 slušalice.

Ipak, naša omiljena karakteristika Huawei Freebuds 4 slušalica jeste podrška za istovremeno povezivanje na dva uređaja. Reč je o nečemu što naizgled ne smeta previše, ali u praksi je prilično zamorno stalno ići u Bluetooth meni kako biste prebacili konekciju s jednog uređaja na drugi, pokušavajući istovremeno da koristite naprave na svom laptopu, tabletu, mobilnom telefonu…

Kako to u praksi funkcioniše? Konekcija se automatski prebacuje na onaj uređaj koji u tom trenutku ima aktivan audio izvor, pa tako ove bubice predstavljaju idealan izbor za one koji će ih koristiti simultano na više izvora. Tipičan scenario bi bilo korišćenje na računaru i na telefonu, jer eliminišu potrebu za stalnim ulaženjem u meni i ručnim povezivanjem na određeni izvor. Ovo se manifestuje u svim prilikama – rad od kuće, gledanje multimedijalnih sadržaja, YouTube videa, iznenadan poziv…Simultana konekcija na dva uređaja je stavka koja definitivno dramatično olakšava život u praksi i svakako spada u red karakteristika koje ubuduće moramo smatrati neizostavnim na svim True Wireless Stereo bubicama.

Gde nas to ostavlja u praksi? Sa cenom od 21 hiljade dinara, Freebuds 4 slušalice predstavljaju alternativu za svakoga ko se dvoumi da li da se upusti u TWS avanturu jer se plaši koliko će mu bubice biti udobne. Pride, najbrži kupci na Huawei zvaničnoj prodavnici u Srbiji dobijaju poklon u vidu Huawei Band 6 pametne narukvice, koja praktično ima sve funkcije pametnog sata. Freebuds 4 spada u slušalice i uređaje čija je ciljna grupa naizgled uža, ali je toj ciljnoj grupi takav uređaj gotovo nezamenjiv.

