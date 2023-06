Huawei Mate X3: Predvodnik nove generacije sklopivih uređaja

Hibridni preklopni telefoni se poodavno mogu rasklopiti u neku vrstu mini-tableta, ali koliko se udobno koriste kada su sklopljeni i u formi standardnog smartfona? Huawei nudi svoj odgovor na to pitanje, možda i najuspešniji na svetskom nivou.

Svi preklopni telefoni koji se iz forme klasičnog monoblok telefona mogu raširiti u tablet imaju određenih problema u sklopljenoj formi. Ili su prilično debeli kada su sklopljeni ili su daleko užih ivica i teže je gledati sadržaj na njima. Često su i dosta teški i masivni. Mate X3 je telefon koji ima rešenje za skoro svaki problem. Em je veoma tanak kada je rasklopljen – svega 5,3 mm, em je eksterni ekran standardnih proporcija (6,4“). Tome dodajmo da je masa 240 grama, najmanje od ovakvih telefona, kao i da je preklopni prelaz na Mate X3 telefonu ubedljivo najmanje uočljiv od svih srodnih naprava.

Kada smo raščistili izazovna mesta, shvatamo da je Huawei ne samo dobro odgovorio već da je trenutno lider u ovim segmentima. Šta se dešava u drugim domenima? Mate X3 zbog dobro poznatih međunarodnih razloga ne može imati 5G, pa se stoga oslanja na 4G varijantu 4-nm Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 čipseta. Kako bilo, o ovom čipsetu imamo vrlo dobro mišljenje i njegove performanse su u praksi odlične, u rangu su najboljih telefona i u svim domenima pruža osećaj posedovanja vrhunskog aparata. Uz to, standardna memorijska konfiguracija je prilično izdašna – 12 GB RAM-a i 512 GB skladišnog prostora. Telefon je dual SIM, a jedan SIM slot se deli s ležištem za Nano Memory kartice, koje se na ovim prostorima, ruku na srce, slabo nalaze i koriste.

Huawei Mate X3 pokreće EMUI 13.1 operativni sistem. U više navrata smo se izjašnjavali o njemu, i nekako se uvek vraćamo na poznatu stvar: zbog sankcija, ovog proizvođača ne podržava direktno Google, ali postoje načini da se to vrlo lako i elegantno zaobiđe, kao što je korišćenje Gbox aplikacije koja donosi pristup Google Play prodavnici i aplikacijama.

1/2 EMUI 13.1 sistem na velikom, rasklopljenom ekranu

Tu je i veoma unapređen i vrlo upotrebljiv AppGallery. Ukupno iskustvo se i te kako može optimizovati da nemate utisak da trpite u bilo kom pogledu, naprotiv, imate i neke veoma jasne adute sa odlično optimizovanim EMUI 13.1 operativnim sistemom u kome će se svako ko je ikada koristio bilo koji Huawei uređaj snalaziti kao riba u vodi.

2/2 EMUI 13.1 sistem na spoljnom ekranu

I to nas dovodi do početaka ovog teksta, jer nailazimo na svojevrsni paradoks – Huawei ekrani su tako dobro osmišljeni i dizajn uređaja je na tako visokom nivou da zapravo nikakve specijalne optimizacije softvera nisu ni neophodne – sasvim sigurno ne kao kod konkurentskih modela. Kada je sklopljen, on je zaista kao i svaki drugi 6,4“ telefon – nema nikakvih izbočina, širih ili užih delova koje je potrebno na pravilan način iskoristiti, sve je jedno besprekorno tečno 120 Hz iskustvo. Kada se otvori, on pak postaje 7,85“ tablet, sa skoro kvadratnim ekranom na kakve su nas navikle „mini” verzije tableta u proteklom periodu, takođe sa 120 Hz osvežavanjem. Ekrani koje je Huawei implementirao zaista čine da se osećate „na svome” čim počnete da koristite ovakve telefone. I da ponovimo, oduševljava koliko je telefon tanak u rasklopljenom stanju.

Kamere Huawei Mate X3 telefona su takođe verovatno najbolje u klasi. Koristi se specifična kombinacija kamere od 50 Mp, „standardnog” senzora s dvostrukim sistemom autofokusa (fazni i laserski), kao i stabilizacijom, ultraširokougaonog senzora od 13 Mp s autofokusom, kao i periskopskog telefoto senzora od 12 Mp. Ovo omogućava da sistem kamera bude veoma raznovrstan, te da ponudi dobar učinak u širokom rasponu različitih režima. Fotografije su odlične, prepune detalja, s veoma dobrim algoritmima kada jednom krenete u avanture snimanja portreta, noćnih snimaka, makroa, hrane i drugih stvari pomoću odgovarajućih modova. Malo nas je razmazio neverovatni zum na P60 Pro, ali i Mate X3 nudi sjajni stabilizovani 5x optički zum. Prisutna je i opcija snimanja videa u 4K do 60 fps.

Što se selfija tiče, imamo dve slične kamere sa istim učinkom – vrlo dobrim selfijima i portretima. Jedna je pozicionirana na spoljašnjem, a druga na unutrašnjem ekranu. Najzad, imate i portret opciju na glavnom sistemu kamera, koji takođe možete da koristite za snimanje selfija, i tada dobijamo najbolji mogući rezultat, slično kao kod drugih telefona kojima se ekran rasklapa.

Baterija telefona je relativno izdašnog kapaciteta od 4800 mAh. Zašto kažemo relativno? Huawei je majstor optimizacije potrošnje, i u tom pogledu nećete imati problema, s jednim do dva dana korišćenja. Ipak, iskustvo može varirati u zavisnosti od toga koliko koristite koji ekran, budući da kod telefona na preklop veće korišćenje unutrašnjeg ekrana priličnih dimenzija može uticati na trajanje baterije. Kako god, bateriju ćete brzo dopunjavati, zahvaljujući punjaču od 66 W koji stiže u pakovanju. Pored toga, podržano je i bežično punjenje snagom do 50 W, kao i reverzibilno punjenje od 7,5 W.

Ukupno gledano, Huawei Mate X3 je izuzetan uređaj. Po nekim pitanjima, zadaje domaći zadatak kompletnoj konkurenciji, s vrhunskim kvalitetom izrade, dizajnom, uređajem koji zapravo odaje jasan utisak telefona u sklopljenom i tableta u rasklopljenom modu. S druge strane, imamo situaciju da je njegova cena poprilična. Ukoliko želite vrhunsko iskustvo preklopnog telefona u hardverskom smislu, ovo je taj uređaj. Možemo reći da je sazreo i da je dostigao nivo do koga drugi tek treba da dođu, a uglavnom nisu blizu ni u najavama.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs

