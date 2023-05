Huawei P60 Pro – Dan pobede za Huawei

Huawei uspeva da iznova čini nemoguće, a ove godine se vraća strategiji izbacivanja dva flagship telefona godišnje, uprkos svim izazovima koje donose sankcije i zabrane.

Nakon P50 Pro i Mate 50 Pro telefona, red je došao na prolećni top model 2023. Predstavljen na Dan pobede, 9. maja, novajlija ima najviše ambicije i domete, kao i odlične adute. U startu se može podičiti nagradom za kvalitet kamere i fotografija od strane organizacije TIPA (Technical Image Press Association) – jednog od vodećih respektabilnih udruženja u oblasti fotografije. Pri tom, stiže s čitavim ekosistemom uređaja koji se u manjoj ili većoj meri oslanjaju upravo na Huawei telefone.

Upravo ćemo ovaj prikaz početi od priče o kamerama, što i priliči telefonu čija oznaka (P) potiče od pojma Photography, što jasno ukazuje na čemu je fokus. Huawei ne samo da je otišao korak dalje na ovom planu, već zaista želi – i uspeva – da ponudi nešto drugačije i bolje u odnosu na konkurenciju, uspevajući da istovremeno (p)ostane šampion upotrebljivosti, što puno znači korisniku u svakodnevnom snimanju. Sistem kamera se oslanja na tri senzora, pri čemu su svi senzori RYYB tipa, optimizovani da upiju više svetla nego ikada.

Glavni senzori (primetite da koristimo množinu) stižu s rezolucijom od 48 MP. Kažemo „senzori“, ne samo zato što Huawei za P60 Pro prilično smelo navodi telefoto senzor kao još jedan glavni senzor, već zato što se u praksi zaista pokazalo da smo ga puno koristili. Oba imaju fazni autofokus i stabilizaciju, pri čemu „običan“ senzor donosi i laserski autofokus, a telefoto senzor 3.5x optički zum, te upijaju daleko više svetla nego ranije – Huawei tvrdi preko tri puta više. Pri tome, zahvaljujući varijabilnom otvoru blende, glavna kamera omogućava širok raspon optimalne upotrebe u raznim prilikama.

Doskora smo bili mišljenja da je u praksi često važniji ultrawide senzor, koji omogućava da uhvatite širi kadar, makar i po cenu blage deformacije, spram telefoto zuma koji uglavnom ne donosi naročite rezultate. Huawei očekuje da upravo tu vrsti navike promeni ovim telefonom, tvrdeći da je uzrok tome bio što su telefoto kamere prosto bile loše i zbog manjka osvetljenosti su davale primetno slabiju sliku, ali da će P60 Pro upravo tu naviku da promeni.

I te kako su bili u pravu. Naime, gotovo stalno smo sa ovim telefonom zumirali fotografije i zaista ćete imati velikih muka da razaznate da li je snimak napravljen tzv. glavnim ili telefoto senzorom. Telefoto se aktivira i u makro režimu kada omogućava snimanje iz velike blizine. Međutim, zaista je zadovoljstvo koristiti ga u raznim prilikama radi dobijanja zumirane slike bez ikakvih vidljivih deformacija ili gubitaka, s rezultatom kao da je slikano glavnom kamerom. U praksi, to rezultuje time da dobijate ako ne najbolji kamera sistem, a ono svakako najsvestraniji kamera sistem i u tom pogledu je Huawei napravio fantastičan rezultat. Ostatak sistema čine ultrawide senzor od 13 MP, koji bismo okarakterisali korektnim, ali ne i natprosečnim, naročito na ovoj kategoriji telefona, kao i prednja kamera identične rezolucije od 13 MP, koja će praviti veoma lepe i dobre selfije.

Druga stavka koja je udarna karakteristika ovog telefona jeste njegov vanserijski dizajn. Bez ikakve konkurencije, P60 Pro je najlepši telefon koji smo ikada držali u rukama. Na testu smo imalo Rokoko belu varijantu, koja se odlikuje šarama koje podsećaju na biserne nizove, ili pak na mermer. Ne samo da je vizuelno izuzetno atraktivan i da je u ruci osećaj držanja fantastičan, već ova varijanta telefona jeste sasvim jedinstvena – ne postoje dva P60 Pro Rokoko bela telefona sa identičnim šarama, tako da je vaš primerak i u tom pogledu zaista samo vaš. Fenomenalan dizajn prati odlična izrada, kao i odgovarajuća zaštita. Huawei koristi Kunlun zaštitno staklo, a tu je i IP68 podrška za zaštitu od vode i prašine, kao što priliči telefonu visoke klase.

Šta je sa hardverom? Zbog dobro poznatih ograničenja, Huawei ne može da koristi 5G čipove na telefonima koje prodaje van Kine, pa je tako za P60 Pro odabran Snapdragon 8+ Gen 1 4G – ovaj plus je veoma bitan, jer je to unapređena 4-nm verzija čipa, koja se u suštini ne razlikuje previše od Snapdragon 8 Gen 2 varijante, tako da su u praksi performanse fantastične. Telefon stiže sa 8 GB RAM-a i 256 GB skladišta, a spomenimo odlične stereo zvučnike, skener otisaka prstiju ispod ekrana, kao i infracrveni port, koji dodatno doprinosi mogućnostima upravljanja kućnim uređajima putem telefona. Slot za proširenje memorije je i dalje Huawei Nano Memory tipa. Telefon koristi odličan LTPO OLED osveženja do 120 Hz.

Stižemo do pitanja koje je svima na pameti kada se govori o Huawei telefonima – zbog sankcija, ovaj proizvođač nije direktno podržan od strane Google-a, ali postoje načini da se to vrlo lako i elegantno zaobiđe, kao što je korišćenje Gbox aplikacije koja donosi pristup Google Play prodavnici i aplikacijama. Tu je naravno i veoma unapređen i vrlo upotrebljiv AppGallery. Vidi se da je Huawei, suočen s nefer uslovima poslovanja, puno ulagao u korisničko iskustvo i ekosistem uopšte, i sada ovde možete naći praktično sve potrebne aplikacije, od e-bankinga do aplikacija za trgovine kao što su Lidl ili Maxi. Sve u svemu, iskustvo se i te kako može optimizovati da nemate utisak da trpite u bilo kom pogledu, naprotiv, imate i neke veoma jasne adute sa odlično optimizovanim EMUI 13.1 operativnim sistemom, sa njegovim digitalnim asistentom, AI mogućnostima i aplikacijama i slično, o čemu smo ranije pisali.

Najzad, baterija kapaciteta 4815 mAh uz poslovično dobre Huawei optimizacije donosi i po dva dana rada, bez nekih naročitih problema. Čak i najzahtevniji korisnici će bez problema pregurati dan. U pakovanju je punjač od 88 W, za razliku od sve više konkurenata, dok je podržano i bežično punjenje brzinama do 50 W. Na samom kraju, informacija da u pre-order fazi na poklon ide Huawei Watch GT3 Sport pametni sat u crnoj varijanti.

Huawei P60 Pro je istinski trijumf volje. Iako smo se plašili da će kineski gigant, makar privremeno, dići ruke od prekomorskih tržišta, ispostavilo se da je u stanju ne samo da prati druge velikane, već i da zada domaći zadatak ostalima fantastično svestranim kamera sistemom koji brendira kao XMAGE i koji je potpuno dostojan P (Photography) familije i pedigrea. Novajlija ima jasne adute i prednosti za sve koji su voljni i spremni da ih iskoriste, a postavlja i sasvim nove standarde po pitanju dizajna. Zaista, trijumf volje.

