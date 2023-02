Huawei se i dalje dobro prodaje u Kini prema istraživanjima Chnbranda.

Huawei je na drugom mestu najomiljenijih mobilnih brendova u Kini. Apple je na prvom mestu sa 27,9 poena, Huawei na drugom sa 25,3 poena, dok je treći Honor sa 17,4 poena. Ovi podaci govore da Huawei ima velike šanse da ugrozi Apple i njegovu višegodišnju dominaciju nad tržištem.

Rezultati istraživanja doneli su jedno iznenađenje. A to je Honor koji je uspeo da dođe do trećeg mesta. Očito da je za kratko vreme stekao visok stepen poverenja korisnika. Za ostatak sveta to takođe treba da bude značajna informacija.

Možemo li da očekujemo veći prodor ovog brenda u budućnosti? Sada već zasigurno da.

