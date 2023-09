Huawei Watch GT 4 – Stil ritma života

Nakon pametnih satova Watch GT 3 i Watch GT 3 SE, Huawei je napravio novi iskorak. GT 4 linija, utisak je, donosi najveći pomak, koji se može zapaziti na svakom koraku.

Huawei planira da drastično uveća svoje prisustvo na tržištu nosivih uređaja. Kompanija će imati daleko sveobuhvatniji nastup na ovom tržištu i želi da bude njegov vodeći igrač – ništa čudno, imajući u vidu njen veliki potencijal. Stoga je za četvrtu generaciju pametnih satova Watch GT pošla nešto drugačijim pristupom kada je dizajn u pitanju. Ovog puta se nije išlo od toga kako da pametni uređaj učine da bude nalik na sat, već se najpre kreira naprava koja je u stilskom i svakom drugom smislu atraktivan sat koji ne razlikujete od onih klasičnih, koji potom dobija punu funkcionalnost gomilom pametnih funkcija.

Muška varijanta sata (46 mm) sa zelenim kaišem od okeanskog recikliranog najlona

To je rezultovalo postojanjem čak šest modela u ovoj generaciji koji pokrivaju praktično sve ciljne grupe – po tri muška (46 mm) i ženska (41 mm) modela. Oni variraju po izgledu, izradi (koja dalje sugeriše namenu), dizajnu i ceni. Ukoliko želite osnovni model muškog Watch GT 4 sata, on će biti sasvim dovoljan i pogodan za sve situacije. Ako želite nešto više, tu je zeleni model s kaišem izrađenim od okeanskog recikliranog najlona, koji je odličan za sport i prirodu. Ukoliko je cilj vrhunska elegancija, tu je verzija s kaišem od nerđajućeg čelika. Slično tome, tri sata za dame stižu u belom, zlatnom i srebrnom izdanju, gde se potonji odlikuje dual-tone metalnim priveskom sa srebrnim i zlatnim detaljima i ostavlja utisak skupocenog nakita. Naravno, pošto je zadržana kompatibilnost sa standardnim kaiševima, možete ih menjati i dokupljivati po želji. Dakle, svako će naći nešto za sebe u nikad raskošnijoj ponudi kompanije Huawei.

Sat na ruci

Drugi važan aspekat nove generacije jeste da je unapređena upravo u onome što je zamerano prethodnim linijama. Pod time pre svega podrazumevamo preciznost – merenja, pozicioniranja i podataka koje korisnik prima. Sve je to unapređeno na jedan ili drugi način. GPS komunikacija je unapređena specifičnom beam tehnologijom koja vodi računa o tome da se sat uglavnom nosi zarotiran na ruci. Prisutna je integracija sa popularnom Strava aplikacijom. Broj koraka i pređena daljina se mere s još većom preciznošću, a posebna pažnja je obraćena na situaciju kada je merenje neprecizno zbog mrdanja sata na zglobu ruke kada nije čvrsto vezan. Health community je takođe veoma interesantna novost koja služi razmeni informacija s najbližima – tipično, članovima porodice – pa tako sin može dobiti informaciju da roditelju nije dobro ili roditelji mogu dobiti informacije o kvalitetu sna deteta itd.

Ženska varijanta sata (41 mm, dual-tone srebrnasto-zlatna narukvica)

Satove karakteriše odlična izrada. Vodootporni su do 5 ATM i poseduju IP68 sertifikat o otpornosti na vlagu i prašinu. Prisutan je čitav spektar senzora sa širokom paletom parametara koji se mere i nadziru. TruSeen 5.5+ senzor otkucaja srca, TruSleep 3.0 senzor za praćenje sna i disanje, SpO2 senzori prate brojne zdravstvene parametre, te donose informacije o otkucajima srca, potencijalnim problemima sa snom, pa čak i menstrualnim ciklusima. Tu su i novi pregledi unosa kalorija s monitoringom… Sve to u kombinaciji s podrškom za preko 100 sportova i fizičkih aktivnosti. Između ostalog, na spisku podržanih je i eSports (konačno), za sve koji žele da mere zdravstvene parametre tokom brutalnih multiplej okršaja. Sve je dodatno ulepšano novim Watch Face prikazima (12 novih dizajn rešenja i hiljade u onlajn prodavnici), kao i novim Always On Display i pratećim elementima.

Najlepše smo ostavili za kraj. Huawei tradicionalno briljira u domenu autonomije. Tamo gde rivali posustaju posle najviše dana korišćenja, satovi ove firme tek kreću. Zvanične brojke glase 14 dana za muški, odnosno sedam dana za ženski model pametnog sata Watch GT 4. U praksi možete oduzeti po dan u realnoj upotrebi, s tim što smo mi testirali satove sa svim uključenim senzorima, te je sasvim realno da možete izvući i još bolju autonomiju ukoliko ne koristite intenzivno mogućnosti i opcije ovih satova.

Huawei GT 4 je odličan pametni sat, koji pri tome zadržava podnošljivu cenu pod naletom veštačkih inflatornih tokova. Ima jasne adute i prednosti u odnosu na rivale, a utisak je da je GT 4 vrh onoga što se može ponuditi mejnstrim publici kako po funkcionalnostima, tako i po pitanju estetike.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs

