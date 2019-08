Hyper-Sub: Brod i podmornica u jednom

Sve je više inovacija koje bi u budućnosti mogle da promene tradicionalna iskustva, a jedna od njih je i Hyper-Sub kompanije HSP Technologies.

Naime, radi se o plovilu koje može da služi i kao čamac, i kao podmornica koja može da spusti do nezanemarljive dubine. Tako plovilo može da se nađe i ispod površine vode, a radi se o čamcu solidnih razmera, budući da u dužinu meri skoro 14 metara, te teži skoro 14 tona. Kreće se uz pomoć dva Yanmar dizel motora koji imaju po 480 konjskih snaga, a može da razvije brzinu od oko 62 kilometra na sat, te da zaroni na dubinu od oko 365 metara.

Najveća prednost je to što može dugo da se kreće pod vodom, budući da ima sposobnost da obnavlja baterije i količine kiseonika, te posada može udobno da ostane pod vodom do 12 sati, a najduže do 96 sati – u hitnim situacijama.

Kako tvrde kreatori podmornica uspešno štiti i od promena pritiska pod vodom, te uslova u okruženju, što je čini savršenim kandidatom za sve one koji vole da se kreću kako iznad, tako i ispod vode.

Izvor: Mashable