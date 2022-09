Inovacioni potencijali IT sektora

Na nekoliko nedavno održanih stručnih skupova promovisani su neki noviteti koje nude domaće IT kompanije. Izdvojili smo one najinteresantnije…

Doktor Žarko Stanisavljević sa Elektrotehničkog fakulteta predstavio je na skupu „INFORMATIKA 22“ rezultate svog istraživanja o „Zaštiti podataka u upotrebi (data in use) pomoću hardvera od poverenja“. Sve većom primenom infrastrukture u oblaku i razvoja algoritama veštačke inteligencije problem zaštite podataka u upotrebi dobija na važnosti. Kao jedno od mogućih rešenja, dr Stanisavljević je ponudio upotrebu „hardvera od poverenja“.

Lakše upravljanje, efikasniji rad

Kompanija mCloud predstavlja napredne hosting tehnologije i servise i korisnik može samostalno da aktivira svoj server i servis. Korisnik može da bira: cloud hosting, cloud server i cloud data centar. Prednost je što su serveri u zemlji i što bezbednost podataka može da se kontroliše. Korisnici mCloud-a mogu da očekuju najviši nivo usluge i bezbedno poslovanje preko Interneta.

Softversko rešenje kompanije Vega IT, Heartcount, omogućuje menadžmentu firme da bolje razume zaposlene, unapredi kompanijsku strukturu, poboljša imidž firme kao poslodavca, smanji fluktuaciju kadra, unapredi motivaciju zaposlenih i poveća produktivnost.

Registar nacionalnog internet domen Srbije (RNIDS) poklonio je domaćim korisnicima još jedno pismo srpske ćirilice, koje je kreirano prvenstveno za ekranski prikaz i upotrebu Interneta. Lingva RNIDS je serifno pismo sa četiri fonta i dostupno je za besplatno preuzimanje. Ovo je treće pismo razvijeno u saradnji sa organizacijom Tipometar.

Studije slučaja

Članovi Case Study Club-a FON-a, Dušan Višnjić, Aleksandra Krstajić, Marija Stojanović i Staša Stamatović, postali su šampioni sveta na prestižnom takmičenju CBS Global Case Competition 2022. Zadatak je bio da se definiše strategija rasta kompanije kroz inovativni pristup prema mladim Y i Z generacijama. Studenti FON-a predložili su rešenje kroz primenu blockchain i NFT tehnologije.

U okviru projekta Unapređenja i održavanja GIS softvera, baze i portala za potrebe JP Vojvodinašume, kompanija GDi Solutions razvila je poseban modul za evidenciju izvršenih radova. Celokupno rešenje uspostavljeno je na Esri i GDi Ensemble tehnološkoj platformi. Zahvaljujući Web aplikacijama, celokupan radni proces JP Vojvodinašume je uspešno digitalizovan i centralizovan, uz porast kvaliteta upravljanja.

Na portalu lokalne poreske administracije lpa-gov.rs omogućena je nova usluga – podnošenje elektronskog zahteva i izdavanje eUverenja o izmirenim poreskim obavezama i zaduženjima. Umesto višednevnog čekanja, sada se eUverenje odmah preuzima na portalu ili u svom eSandučetu. Ovo uverenje svake godine traži nekoliko stotina hiljada poreskih obveznika i oni više ne moraju pred šaltere, nego zahteve podnose s bilo koje lokacije u svom mestu prebivališta, odnosno sedištu kompanije.

Kompanija ABSoft je razvila Poslovni softver za komunalne usluge koji sadrži brojne inovacije zbog kojih je nagrađena plaketom DIS za 2021. godinu. Obezbeđeno je integralno obuhvatanje svih poslovnih procesa i funkcionalnosti i primena BI za kvalitetno upravljanje. Projekat se već koristi u desetak komunalnih preduzeća i očekuje se njegova još masovnija primena u kvalitetnom upravljanju i efikasnom praćenju prihoda, troškova, kvaliteta usluga…

IT sektor, po prirodi svoje delatnosti, stalno generiše inovacije. Ovde je prikazano samo par primera iz mnoštva objavljenih inovacija kojima domaći IT sektor doprinosi razvoju novih primena IT-ja i reaguje na aktuelne IT potrebe. Stalni rast inovacija potvrđuje da je naša IT scena vrlo aktivna, kreativna i dobro informisana o najnovijim IT mogućnostima i potrebama korisnika. Potrebni su još bolje informisanje o ponudi inovacija i njihova šira primena!

Autor: Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije

