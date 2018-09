Interes Srbije da mladi istraživači dobiju bespovratna sredstva ERC-a

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj, Nenad Popović, sastao se danas sa predsednikom Evropskog istraživačkog saveta iz Brisela (ERC), Žan Pjer Burginjonom, i tom prilikom istakao da Srbija ima interes da što više mladih istraživača konkuriše za bespovratna sredstva koja dodeljuje Evropski istraživački savet. Popović je izneo ideju da se uspostavi kancelarija ERC za region Balkana, kao i da je za Srbiju važno da pored univerziteta i akademske zajednice, stimuliše i ohrabri industriju i privatni sektor da direktno apliciraju za grantove ERC-a.

Popović je naveo kako će Vlada Srbije učiniti sve kako bi stvorila uslove da što veći broj mladih istraživača iz Srbije konkuriše za grantove ERC, i kako je to izvanredna prilika da se osnaže istraživački i inovacioni potencijali Srbije, kao i da se tim putem obezbedi veći prodor i primena naučnih istraživanja u srpskoj privredi. Uzor ovom procesu biće primer Mađarske, koja je u prethodnom periodu ostvarila visok stepen uspešnosti u privlačenju ERC grantova za razvoj istraživanja i inovacija. “Mađarska je to učinila kroz kreiranje programa malih grantova, u iznosu od deset do sto hiljada evra. Koristićemo iskustva Mađarske, i u tom smislu nadam se čvršćoj saradnji srpskih i mađarskih istraživača u transferu iskustava i znanja, kako bi i Srbija privukla više ERC i drugih evropskih grantova u budućnosti”, naglasio je Popović.

Popović i Burginjon složili su se da su razvoj i primena inovacija jedna od najznačajnijih tema u novom evropskom programu finansiranja istraživanja i inovacija, Horizon Europe, koji počinje sa ostvarivanjem 2020. godine. Sastanku su prisustvovale i dve dobitnice ERC grantova u Srbiji, dr Sofija Stefanović i dr Magdalena Đorđević.

