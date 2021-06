Intervju: 5G, motor razvoja i pokretač industrije

Nove tehnologije oduvek je karakterisala gotovo magijska privlačnost. Verovatno se oko nekog skorašnjeg tehnološkog progresa nije podiglo toliko prašine koliko oko pete generacije mobilnih mreža. Jedno je sigurno – 5G je uveliko stigao i njegova implementacija je na svetskom nivou prilično odmakla. Kako to izgleda iz našeg ugla, za PC Press govori Filip Banković, CTO i izvršni direktor za razvoj inostranih tržišta kompanije Roaming Networks.

Šta je zapravo 5G?

Peta generacija mobilne telefonije. Pomalo neobično, nije krenulo prvom nego drugom. 2G je bila prva mobilna mreža koja je bila široko usvojena. Sad smo stigli već do pete generacije mobilne telefonije i svaka donosi nešto novo. Ono što je u korisničkom smislu najvažnije jesu brzine Interneta i tu su oboreni svi rekordi. Brzine prelaze jedan gigabit u sekundi, što je fantastično!

Kod 5G je interesantno to što se puno orijentiše na enterprise segment. Mnogo se intenzivnije pominje pojam private networks nego što je to bio slučaj sa 4G mrežama, gde će kompanije imati privatne 5G mreže za sopstvene potrebe. Do sada se 5G više pominjao u IoT kontekstu. Jedna od najvažnijih komponenti 5G je najkraće kašnjenje do sada (latencija), koja je reda jednocifrenih milisekundi. Možete pretpostaviti, ako težimo i idemo ka tome da se vozimo vozilima bez vozača i mnogim drugim stvarima koje će biti automatizovane, zaista želimo da auto ukoči u milisekundi, a ne da mu treba više od toga. Takođe, tu su i ostvarenja svih snova gejmera. Kašnjenje može da bude odlučujuće. Prvi komercijalni paketi na razvijenim tržištima, a danas ima više od 160 operatora koji su pustili 5G, upravo najčešće podrazumevaju pakete u kombinaciji sa igrama.

Kakva je situacija sa 5G u svetu?

Situacija je vrlo uzbudljiva kada su u pitanju 5G mreže. Prošla godina je završena s više od 500 miliona korisnika, pretplatnika 5G servisa. Procena je da će ih za pet godina biti tri i po milijarde.

Koliko brzo ide implementacija 5G?

Kada se dođe do razvoja novih tehnologija, rade se poređenja s nekim prethodnim tehnologijama i svaka bude brža i naprednija. Isti je slučaj i ovde, ne samo po performansama već i po tome koliko se brzo usvaja nova tehnologija. Po tome 5G ide ispred 4G tehnologije čak za dve godine, to je procena. Dakle, prvu milijardu korisnika dostići će dve godine ranije nego što je to bio slučaj sa 4G mrežom.

Naravno, razvoj nije ravnomerno raspoređen po našoj planeti. Zanimljiva su predviđanja koja tvrde da će za pet godina biti tri i po milijarde 5G pretplatnika. Više od 80 odsto svih pretplatnika u Severnoj Americi biće na 5G mrežama i to je apsolutno najveći procenat, zatim idu zemlje Bliskog istoka, jugoistočne Azije, zapadne Evrope, a procene za naš deo Evrope kažu da će za pet godina oko 33 odsto pretplatnika koristiti 5G.

Koja je razlika u ceni prema krajnjim korisnicima?

Velika su ulaganja za operatore. Pokušavaju da se pronađu načini kako da se to najbolje monetizuje. Cene nisu drastično veće, sve je pitanje tržišta, od države do države, stepena konkurencije i njene razvijenosti na nekom tržištu. Vredi pomenuti da 5G daje veliki podsticaj celoj industriji. Vidimo zaista veoma intenzivne investicije na svim tržištima koja su krenula u 5G, zato što zahteva da se puno toga uradi i u pozadini, a to je pre svega optički pristup. Dakle, mora se imati optički pristup (kablom) do 5G baznih stanica, što opet vodi u razvoj infrastrukture. Ono što je 5G doneo jeste fixed wireless access u mnogo većoj meri nego što je bio slučaj sa 4G. Vi koristite 5G mrežu suštinski za vaš Internet u stanu, ono što zovemo kućnim Internetom. To se sada zapravo podržava kroz 5G tehnologiju i to je ono što se vidi na svim tržištima gde radimo.

Na kojim ste projektima angažovani?

Pored regionalnih tržišta na kojima Roaming Networks posluje već dugi niz godina, odakle smo i krenuli – najpre iz Srbije pa dalje, poslujemo u Austriji, Nemačkoj, Norveškoj, SAD i nedavno smo otvorili našu kompaniju u Velikoj Britaniji. Spremamo se da i tamo počnemo da radimo i očekujem učešće u 5G projektima. Od pomenutih tržišta, uključeni smo u 5G projekte tamošnjih mobilnih operatora i te stvari su prilično standardizovane. Posao kojim se bavimo jeste globalan i u tom smislu ono što radimo na nekoj lokaciji u Beogradu veoma je slično onome što smo radili u Berlinu ili negde u Americi.

S kakvim problemima se srećete na terenu?

Ne postoje problemi, postoje samo izazovi – šalim se, naravno. Posao jeste globalan, ali je s druge strane i lokalan, u smislu da se različite stvari zahtevaju od sistem-integratora koji radi na izgradnji neke mreže itd., ali ništa neuobičajeno u odnosu na ranije. Uostalom, mi imamo naš standard kako nastupamo. Neke opšte stvari na svim tržištima, pre svega sa stanovišta bezbednosti ljudi koji rade na tome, a zatim i standardi kvaliteta, pomažu nam da dobijamo i održavamo takve poslove i dobijamo nove projekte.

Kakve su reakcije korisnika na 5G?

Nema negativnih reakcija, one su potpuno fantastične. Video danas učestvuje s više od dve trećine ukupnog mobilnog Interneta i korisnička iskustva na videu, Netflix-u, YouTube-u i sličnim servisima su sjajna. Pominjao sam i gejmere. To su i kvantitativni i kvalitativni pomaci koji se dešavaju. Moja očekivanja, s obzirom na to da je ovo mlada tehnologija (iako već 160 operatora u svetu nudi 5G i postoji više od 300 pametnih telefona koji podržavaju ovu tehnologiju), jesu da će tek u ovoj i narednim godinama tehnologija dostići punu zrelost. Mislim da će dosta promeniti ceo svet.

Stalno pričamo o big data koji se dnevno generiše, IoT -u…kolike su realne potrebe za 5G u ovom trenutku?

Svojevremeno, kad sam pričao s jednim od direktora u najvećem evropskom operatoru, rekao je povodom big data problematike: „Ako ne znaš šta ćeš da radiš s podacima, ti nemaš big data, ti imaš many data problem”. I zaista, tek kada nađeš upotrebnu vrednost, many data postaje big data. Možemo se složiti možda u nekom smislu da je tehnologija otišla ispred realnih ljudskih potreba, ali 5G se dosta orijentiše ka poslovnom segmentu i mislim da će tu zaista dosta realnog boljitka biti u sferi automatizacije, u spoju s veštačkom inteligencijom. Neke stvari možda nisu za korisnika previše opipljive i bitne, tako da on ne vidi neku realnu razliku u servisima koje koristi, ako su to društvene mreže, video, ali s druge strane, gotovo i filozofski, ako smo nešto kao čovečanstvo uspeli da razvijemo napretkom tehnologije i nauke, zašto to ne staviti na raspolaganje. Nikad se ne zna šta će zapravo moći da se razvije. Postojali su skeptici povodom tehnologije još od samih početaka, npr. čemu struja. Ne sumnjam da će mnogo novih stvari, svakako i radnih mesta koja danas i ne predviđamo, biti razvijeno oko 5G.

Ono što se često pominje u 5G sferi jeste kolaboracija. Zaista se prave čitavi ekosistemi oko tehnologija, gde imate nas sa znanjem širokog spektra proizvođača opreme, same korisnike na jednom kraju, operatore, servis provajdere… Poenta je da zaista svako u toj slagalici nađe svoje parče i svoju ekonomiju u krajnjoj liniji. Poznato je da postoje praktično linearne zavisnosti stepena razvoja telekomunikacione infrastrukture i rasta bruto društvenog proizvoda neke države, tako da mislim da će i dalje opšti napredak biti podstican ovakvim tehnologijama.

Koliko se vaša kompanijska iskustva u svetu mogu primeniti na Srbiju?

Mogu se primeniti u Srbiji kao i do sada. Sve to što radimo čini nas bogatijim u znanju i iskustvu i realno, kao kompanija Roaming Networks, jedva čekamo da to implementiramo ovde. Kada će se to desiti, zavisi od više faktora, kao i u svakoj državi – regulator država, operatori, spremnost. Mislim da su operatori u Srbiji svaki put pokazali da zaista znaju i mogu da brzo razviju mobilne mreže i da to bude sve na najvišem nivou, tako da nemam nikakvu sumnju da će tako biti i sa 5G.

Koliko su nam nove tehnologije potrebne?

Možda vredi pomenuti, kao neko ko ima dvoje male dece, zapažam koliko nove tehnologije njima realno pripadaju i kako se oni s njima snalaze na najprirodniji način. Time dodatno potkrepljujemo ovu priču da li su nam potrebne takve tehnologije. Mislim da svaka nova generacija čovečanstva dobija novu tehnologiju i da zapravo tako i treba da ide.

Korisna adresa: roamingnetworks.com

Autor: Uroš Bogdanović

